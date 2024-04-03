地震頻傳　黃偉哲要求區公所擴大演練強化避難收容量能

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黃偉哲指出，每年颱風、雨季期間，為因應災民疏散撤離工作，常有臨時收容需求，需緊急開設避難收容處所，尤其臺南地區亦屬地震災害潛勢區，在風災、水災及震災等災害威脅下，臺南市有必要提升城市抗災韌性，務實規劃避難收容處所開設運作機制。
目前除已完成演練的歸仁區外，臺南市其餘36區自113年至116年期間，每年將規劃9區由區公所辦理演練，今（113）年規劃於北區、中西區、新市區、安定區、柳營區、六甲區、仁德區、後壁區、白河區等9區辦理。
市府秘書長兼災防辦主任方進呈表示，為確實提升辦理避難收容處所開設演練區公所成效，市府災害防救辦公室、社會局、民政局、衛生局、警察局、教育局、臺南市後備指揮部、第四作戰指揮部等單位，與災害防救協力團隊成功大學防災研究中心先後於2、3月召開二次協調會， 4月起至區公所辦理說明會，5月起區公所陸續實施開設演練熟悉作業工作，期區公所能落實演練各項開設工作。
演練規劃將就避難收容處所開設、救災資源盤點、災害弱勢族群之處置等項目進行實作，且為考驗區公所避難收容處所開設能力，演練過程要求同時開設多處避難收容處所，符合大規模災害時湧現大量災民情境，驗證區公所組織動員能力與收容能量，演練完成後進行評估檢討，精進避難收容所開設作業。
市府消防局長兼災防辦副主任李明峯認為，災害發生時區公所人員需進行各項災害應變作業，能分配到避難收容處所工作人力有限，區公所可藉由招募地方志工，強化避難收容處所人力儲備，此外臺南市今年尚規劃透過區公所、學校等單位招募培訓350名防災士，透過防災士課程培訓，受訓學員完訓後具備防災基本知識技能，可自主協助家庭、社區及工作場所推動防災活動，而防災士在災時避難收容處所成立時，也可作為儲備人力，配合區公所與地方志工，作為避難收容處所服務人力，增加人力調配彈性。
市府災防辦執行秘書王雅禾表示，區公所是災害防救最前線，為精進各區避難收容能力，臺南市政府將陸續輔導各區公所進行避難收容演練，以「及時開設」、「多點設置」、「志工協力」的作法，完善臺南市避難收容處所開設作業，避難收容處所雖是臨時性質，臺南市政府團隊仍以多作一分災害準備，少一份災害損失的態度，落實各區避難收容所開設準備工作，作為災時避風港守護市民。