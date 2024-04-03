快訊／07:58發生「規模7.2強震」！全台有感　花蓮最大震度6級

花蓮7.2強震「是預料之中」！專家示警：5%機率將會出現更大地震

▲花蓮東部海域發生芮氏規模7.2地震，造成各地災情頻傳，專家示警，據過去經驗，有5%機率可能發生更大規模的地震。（圖／翻攝畫面）
▲花蓮東部海域發生芮氏規模7.2地震，造成各地災情頻傳，專家示警，據過去經驗，有5%機率可能發生更大規模的地震。（圖／翻攝畫面）

記者張志浩／綜合報導

花蓮縣府南南東方25公里近海，今（3）日上午7時58分發生芮氏規模7.2強震，這起地震是921大地震以來，台灣發生規模最大的一次地震，不僅震撼全台，花蓮和平測得6強震度，更是中央氣象署更新震度分級之後，首次出現這麼劇烈的搖晃震度。前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋提醒：「我們無法預知今早這起地震是主震還是前震，根據過去經驗，有5%機率可能發生更大規模的地震，請民眾務必要留意！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
郭鎧紋指出，從2022年池上地震之後，台灣地區進入一年多的地震平靜期，去年僅有1起規模6以上強震，發生在2023年10月24日花蓮外海的規模6.2地震，長時間缺乏能量釋放，加上海溝兩側板塊應力平衡等種種原因，才導致今天出現如此大規模的地震。

郭鎧紋表示，根據日本學者普遍取得的研究共識發現，在海溝的兩側地質能量需要達成平衡，也就是說，當某一側有高頻率出現大地震時，有時候數小時、數天甚至上百年，在另一側有可能出現相應規模的大地震以取得平衡。

▲專家提醒，今天花蓮外海芮氏規模7.2的地震，可能觸動中央山脈斷層系統，和東部外海斷層系統，導致更大規模地震發生。（圖／中央氣象署提供）
▲專家提醒，今天花蓮外海芮氏規模7.2的地震，可能觸動中央山脈斷層系統，和東部外海斷層系統，導致更大規模地震發生。（圖／中央氣象署提供）
而台灣位於菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊交界，菲律賓海板塊基本上是「騎在歐亞大陸板塊上往下壓」，兩者以台東縱谷為交界，西側是中央山脈、東側就是海岸山脈。

郭鎧紋說，從2022年池上大地震前後觀察，東部地區比較大規模的地震主要都集中在壽豐、秀林、萬榮、關山、池上這些偏向中央山脈一側的地區，反而在海岸山脈以西這一段，幾乎沒有大型地震出現，加上去年幾乎沒有大地震，依照日本學者的研究共識，這也可以解釋為何今日會在花蓮出現規模7.2如此大的地震發生。

▲從昨晚到今天清晨南部外海一夜發生六起地震，學者提醒後續仍有可能有餘震發生，一旦有大規模地震出現，南部地區、恆春半島及台東要特別留意。（圖／張勵德攝）
▲專家表示，地震始終是無法預測的災害，與其猜測今早花蓮7.2地震是否為主震，更應該隨時做好防震準。（圖／記者張勵德攝）
不過郭鎧紋也特別提醒民眾，不要去猜測今早花蓮7.2地震是否為主震，而是應該隨時做好防震準備！「依照過去經驗，超大地震發生後，95%的機率是主震，但也有5%後續可能出現更大規模的地震，至於是否是同一個地震序列，真的很難分！」郭鎧紋強調，從東日本大地震、花蓮美崙地震、池上地震，再再告訴大家，不要去猜測究竟何為主震，而是應該做好所有防震準備。

另外，郭鎧紋特別提醒，現在除了擔心後續餘震以外，這起地震是否會引發琉球海溝的「海溝型地震」，更是需要後續關注。

更多「0403花蓮大地震」相關新聞。

花蓮7.2地震台北、新北超晃！國家級警報卻沒響　氣象署被罵翻

花蓮7.2地震「雙北沒國家警報」！氣象署認了漏發　失誤原因出爐

花蓮強震威力逼近921！回顧台灣「規模7以上地震」　近28年共7起

花蓮7.2強震恐觸動周邊斷層！專家：小心「規模8」海溝型地震發生

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞