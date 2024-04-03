花蓮7.2強震「是預料之中」！專家示警：5%機率將會出現更大地震

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郭鎧紋表示，根據日本學者普遍取得的研究共識發現，在海溝的兩側地質能量需要達成平衡，也就是說，當某一側有高頻率出現大地震時，有時候數小時、數天甚至上百年，在另一側有可能出現相應規模的大地震以取得平衡。
而台灣位於菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊交界，菲律賓海板塊基本上是「騎在歐亞大陸板塊上往下壓」，兩者以台東縱谷為交界，西側是中央山脈、東側就是海岸山脈。
郭鎧紋說，從2022年池上大地震前後觀察，東部地區比較大規模的地震主要都集中在壽豐、秀林、萬榮、關山、池上這些偏向中央山脈一側的地區，反而在海岸山脈以西這一段，幾乎沒有大型地震出現，加上去年幾乎沒有大地震，依照日本學者的研究共識，這也可以解釋為何今日會在花蓮出現規模7.2如此大的地震發生。
不過郭鎧紋也特別提醒民眾，不要去猜測今早花蓮7.2地震是否為主震，而是應該隨時做好防震準備！「依照過去經驗，超大地震發生後，95%的機率是主震，但也有5%後續可能出現更大規模的地震，至於是否是同一個地震序列，真的很難分！」郭鎧紋強調，從東日本大地震、花蓮美崙地震、池上地震，再再告訴大家，不要去猜測究竟何為主震，而是應該做好所有防震準備。
另外，郭鎧紋特別提醒，現在除了擔心後續餘震以外，這起地震是否會引發琉球海溝的「海溝型地震」，更是需要後續關注。
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