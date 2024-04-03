快訊／07:58發生「規模7.2強震」！全台有感　花蓮最大震度6級

花蓮7.2地震「921後最大」！氣象署揭原因：3天內還有6.5至7餘震

▲中央氣象署地震中心主任吳健富表示，今早地震是1999年921大地震後，台灣附近芮氏規模最大的地震，發生主因是菲律賓海板塊向北隱沒到歐亞大陸板塊「交界處的能量釋放」。（圖／中央氣象署提供）
▲中央氣象署地震中心主任吳健富表示，今早地震是1999年921大地震後，台灣附近芮氏規模最大的地震，發生主因是菲律賓海板塊向北隱沒到歐亞大陸板塊「交界處的能量釋放」。（圖／中央氣象署提供）

記者張志浩／綜合報導

今（3）日上午7點58分，花蓮外海發生規模芮氏規模7.2地震，中央氣象署地震中心主任吳健富表示，本起地震是1999年921大地震後，台灣附近芮氏規模最大的地震，發生主因是菲律賓海板塊向北隱沒到歐亞大陸板塊「交界處的能量釋放」，預估3到4天內可能發生芮氏規模6.5到7.0地震，氣象署更是發布「海嘯警報」。

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吳健富指出，因為台灣東部外海處於菲律賓海板塊和歐亞大陸板塊交界，該地區本就是地震好發區，能量累積相當快速，所以發生地震機率相當高，據歷史統計，該區域過重現過22起芮氏規模6以上地震，前一次是2022年12月15日的芮氏規模6.5。

▲花蓮3日上午7時58分發生規模7.2的強烈地震。(圖：中央氣象署)
▲花蓮今日上午7時58分發生規模7.2的強烈地震。(圖／中央氣象署提供)
吳健富強調，由於本起花蓮7.2地震的能量不會一次透過主震釋放，因此在未來3到4天內會再發生芮氏規模6.5至7餘震發生。而今天地震由於深度僅15.5公里，屬於極淺層，震央又靠陸地相當近，因此全台都有搖晃感，北台灣則因彭蒂和高樓效應，有更大的震度。

此外，氣象署也針對本起地震發布「海嘯警報」，提醒民眾，雖然沿海波高預估都小時1公尺，但仍要提醒沿海地區民眾提高警覺嚴加防範，注意海浪突然湧升所造成的危害，並避免海邊活動。

▲中央氣象署針對今早花蓮7.2地震做說明。。（圖／記者張志浩攝）
▲中央氣象署針對今早花蓮7.2地震做說明。。（圖／記者張志浩攝）

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