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連拋3問逼講清楚！柯文哲：這在美國是不得了的案件

外界高度關注民進黨台北市長候選人沈伯洋所創辦的「台灣民主實驗室」，曾向美國金融家喬治索羅斯旗下的開放社會基金會申請巨額經費。台灣民眾黨創黨主席柯文哲今（25）日受訪時重砲抨擊，距投票日僅3天，此事將成為沈伯洋選戰上的「致命傷」，絕非一句「一毛錢都沒有進自己口袋、都跟我無關」就能輕易解釋得過去；他更以自身官司反酸，自己當初在眾望基金會沒掛任何頭銜，還不是被司法依「實質影響力」起訴判刑。根據公開資料顯示，台灣民主實驗室在4年內共計申請約新台幣4,100萬元經費。面對外界質疑，沈伯洋昨（24）日在臉書發文，強調自己擔任協會理事長屬於義務職、並不支薪，所申請的經費全數交給研究單位運用，「我一毛錢都沒有在口袋裡，因為我於法不能夠拿任何的金錢」，並舉例自己過去曾申請台北市政府的研究經費，用於研究員警涉貪風險，「當時我就是台北市政府的人嗎？」柯文哲今日南下南投縣，陪同民眾黨縣議員候選人吳淳祐進行掃街拜票，受訪時被媒體問及此事。柯文哲直言，距離投票日只剩下短短3天，一般民眾或許沒有太多時間徹底追究沈伯洋與索羅斯之間的複雜關係，但「這個會是他選舉上的致命傷」。柯文哲隨即拉高分貝質疑，若用同樣的標準來檢視，自己既不是眾望基金會的董事長，也沒掛名任何正式職務，「然後就說我有『實質影響力』，用這個來把我起訴判刑！」反觀沈伯洋掛名理事長，該組織拿了外國的錢，現在卻輕描淡寫說「這個錢沒有進到他口袋，跟他沒關係」，這樣在社會上解釋得過去嗎？他更連拋3問，要求沈伯洋針對「台灣民主實驗室到底向索羅斯收了多少錢、錢拿去做什麼、當時又是怎麼申請的」，全部出來向大眾說明清楚。柯文哲最後痛批，沈伯洋身為理事長，現在卻想切割說與自己無關，「可能嗎？這才是大問題啊！」更直言這種拿取外國資金的爭議，若發生在美國或其他國家，絕對是「不得了的案件」。