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大谷翔平連37打席未開轟！3打數0安打　道奇5：4巨人喜迎3連勝

▲道奇大谷翔平連續37打席沒有敲出全壘打，打擊率下修至.242。（圖／美聯社／達志影像）
▲道奇大谷翔平連續37打席沒有敲出全壘打，打擊率下修至.242。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

洛杉磯道奇隊今（3）日在主場對陣舊金山巨人隊，日籍球星大谷翔平以先發第二棒、指定打擊出賽，但全壘打依舊沒有出現，已經連續37打席沒有開轟，全場3打數0安打，打擊率下修至.242，繼續刷新生涯最慢開轟紀錄。儘管如此，終場道奇還是以5：4擊敗死對頭巨人，取得近期3連勝。

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此戰巨人由王牌Logan Webb掛帥先發，擁有不錯的控球能力，主要武器球為變速球、伸卡球和滑球。大谷翔平在首局下第一個打席，在滿球數的情況下，一顆外角低滑球進壘，大谷站著不動遭到三振，不過Freddie Freeman適時安打，送回壘上的Mookie Betts，道奇先馳得點。

巨人在二局和三局上各拿1分逆轉比數，但道奇在三局下立即還以顏色，Betts轟出一發陽春砲，本季第5號全壘打出爐，讓戰局回到原點，接著大谷第二打席擊出中外野飛球出局。四局下道奇靠著3支安打，一口氣攻下3分，取得5：2領先，該局大谷翔平的第三打席連看4顆壞球進壘，獲得四壞球保送。

六局上，巨人Jorge Soler擊出陽春全壘打，帶領球隊反擊，巨人進帳2分追到4：5、1分差距。六局下兩出局，一、二壘有人局面，大谷翔平第四打席擊出二壘滾地球，道奇未能延續攻勢。八局上道奇面臨得點圈危機，但Evan Phillips成功解圍，九局上順利關門，不僅守住道奇隊的勝利，也收下本季第3次救援成功。

本場比賽大谷翔平3打數沒有安打，僅靠一次保送上壘，並吞下1次三振，目前大谷已經連續37打席沒有擊出全壘打，轉戰道奇的首轟還要再等等，打擊三圍也下修至.242/.297/.333。對於遲遲沒有開轟，大谷一點也不著急，他表示：「自己看球的感覺還不差，應該是擊球時機點的問題。」

另外，巨人隊韓籍球星「風之孫」李政厚全場5打數敲出1支安打，吞下2次三振，目前打擊率回升到至.292。

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