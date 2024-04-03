大谷翔平連37打席未開轟！3打數0安打　道奇5：4巨人喜迎3連勝

我是廣告 請繼續往下閱讀
巨人在二局和三局上各拿1分逆轉比數，但道奇在三局下立即還以顏色，Betts轟出一發陽春砲，本季第5號全壘打出爐，讓戰局回到原點，接著大谷第二打席擊出中外野飛球出局。四局下道奇靠著3支安打，一口氣攻下3分，取得5：2領先，該局大谷翔平的第三打席連看4顆壞球進壘，獲得四壞球保送。
六局上，巨人Jorge Soler擊出陽春全壘打，帶領球隊反擊，巨人進帳2分追到4：5、1分差距。六局下兩出局，一、二壘有人局面，大谷翔平第四打席擊出二壘滾地球，道奇未能延續攻勢。八局上道奇面臨得點圈危機，但Evan Phillips成功解圍，九局上順利關門，不僅守住道奇隊的勝利，也收下本季第3次救援成功。
本場比賽大谷翔平3打數沒有安打，僅靠一次保送上壘，並吞下1次三振，目前大谷已經連續37打席沒有擊出全壘打，轉戰道奇的首轟還要再等等，打擊三圍也下修至.242/.297/.333。對於遲遲沒有開轟，大谷一點也不著急，他表示：「自己看球的感覺還不差，應該是擊球時機點的問題。」
另外，巨人隊韓籍球星「風之孫」李政厚全場5打數敲出1支安打，吞下2次三振，目前打擊率回升到至.292。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁