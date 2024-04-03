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台鋼啦啦隊女神一粒「5年前舊照被挖」　真面目粉絲看傻：嚇到我

▲台鋼啦啦隊女神一粒，5年前舊照被挖，真面目讓粉絲看傻眼直呼「嚇到我了」。（圖/一粒IG）
▲台鋼啦啦隊女神一粒，5年前舊照被挖，真面目讓粉絲看傻眼直呼「嚇到我了」。（圖/一粒IG）

記者薛羽彤／綜合報導

台鋼雄鷹啦啦隊成員「一粒」因在球場大跳「葉保弟應援曲」，洗腦的音樂搭配魔性的舞步，讓她一炮而紅。隨著球季正式開打，一粒的人氣水漲船高，人紅是非多，近日有網友挖出她5年前受訪的畫面，認為她的長相差很大，直呼「一粒的這張照片嚇到我了」，引發網友熱議。

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▲一粒洗腦的「葉保弟應援曲」席捲中職。（圖／翻攝一粒IG）
▲一粒洗腦的「葉保弟應援曲」席捲中職。（圖／翻攝一粒IG）
▲一粒求學時期成績十分優異，雙主修織品系及法語系，時常是校內「書卷獎」得主。（圖／張一笙攝影）
▲一粒求學時期成績十分優異，雙主修織品系及法語系。（圖／張一笙攝影）
一粒畢業於輔仁大學雙主修織品系及法文系，更擁有多益960分的超強外語能力，不僅是一名啦啦隊女孩，同時也是超強學霸。隨著一粒人氣飆升，有網友挖出她5年前受訪的模樣，PO在PTT上以「一粒的這張照片嚇到我了」為題，發文表示，「最近一直洗一粒，感覺公關公司很努力，結果我剛剛不小心看到這張圖，我嚇到了…。」

▲一粒5年前的模樣被挖出。（圖／PTT）
▲一粒5年前的模樣被挖出。（圖／PTT）
畫面中，5年前一粒的臉蛋看起來比現在更圓，視覺年齡也感覺比現在大，畫面被PO上網後，引起網友熱議，「就化妝跟減肥而已 看得出來是同個人」、「前大學時代看起來還比較老」、「應該就變瘦+化妝吧」、「爆紅只會說是公關公司炒作」、「不敢承認是自己想法把錯推給公關公司」、「一粒臉很可以，但真的太瘦，那個手跟腳根本是皮包骨，不好看」。

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