獨家／李佳薇遇7.2強震！3000萬豪宅牆壁震裂剝落 祈禱天佑台灣
今（3）日上午7點58分左右發生全台有感地震，芮氏規模7.2，最大震度在花蓮有6+，全台都有災情傳出，演藝圈名人也在社群媒體上報平安，「鐵肺歌后」李佳薇日前花了3000萬在台北市蛋黃區買房，而今天的強震讓她的豪宅受損嚴重，牆壁裂開不說，還有碎片掉落地上，狀況非常慘烈。對此，《NOWnews今日新聞》詢問經紀人李佳薇心情，李佳薇透過經紀人表示：「人平安最重要，希望大家沒事，災情越少越好！天佑台灣。」
記者吳雨婕／綜合報導
李佳薇在臉書報平安，只是經歷地震有點不平靜，「在台北住了這麼多年，第一次感受到這麼可怕的地震，搖晃真的很誇張！」她提到，地震發生當下，從床上爬起來去找妹妹，還站不穩跌倒，「頭腦空白根本來不及反應，也真的來不及逃出門…」
李佳薇透露，地震時見到家裡除了燈在搖晃，幾乎沒有東西掉下來，但牆面大量剝落，讓她大呼「真的很災難！」餘震發生當下，她則是跟妹妹抱起狗跑下樓，她心有餘悸的說：「真的好讓人緊張！等到餘震結束，想起家的牆壁，我跟妹妹還真不知道，該不該回，anyway，檢查了，柱子、樑什麼的都還安好，唯有受擠壓的牆面，有點可怕，我現在先躺平，平復一下心情。」
李佳薇也曬出豪宅牆壁龜裂嚴重的照片，牆壁不只裂開，還一片片碎在地上，她無奈地說：「地震真的好大，直接被嚇醒，頭腦一片空白，根本來不及反應」、「現在的每一下餘震，都很可怕，檢查了，柱子沒事，但牆面很有事。」
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