強震亂連假！台東民眾1個月前搶票「到火車站遇停駛」：不掃墓了

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林先生表示，自己就是要搭12點33分到台東知本的火車，東部的車都要事先搶票，他在1個月前就上網搶票，還搶了3次才買到票，今天也特地向公司請假，準備提前返鄉掃墓、度過清明連假。
林先生說，今早11點前就一直在關注火車行駛狀況、不斷查看台鐵APP，看起來都沒事、列車皆正常，他12點多到板橋車站，買好便當也買好水了，到達閘門口才發現426班次停駛，無奈嘆道「那今天就不用回去掃墓了，只好回板橋家裡，一個人吃便當了」，畢竟台東也買不到票了，這次連假就泡湯，不回去了，並提到他姪子也受影響，下午5點多從台北到台東的車也停駛了，「今年假期就這樣了，沒辦法回台東跟親朋好友一起過節」。
台鐵公司指出，目前宜蘭=鳳林間多處路段損壞搶修中，列車停駛，因路線尚在搶修作業中，宜蘭=台東間24點前停駛，樹林往花蓮、台東對號列車停駛，樹林=宜蘭間區間（快）車機動行駛，為疏運受阻旅客，南迴線各級列車全面開放站票，其餘路線已恢復正常行駛。
台鐵公司說，預計宜蘭=鳳林間西正線，今日24點完成單線搶通，明天首班車起恢復單線運轉；東正線預計明天中午12點完成搶通。
除了台鐵，高鐵部分路線也受地震影響，北上往南港列車延誤175分鐘；南下往左營列車，自11點至13點間，通通取消原本車次，改以每20分鐘發出一班全車自由座列車，以疏運旅客。
不少請假準備返回雲林過節的乘客皆受影響，紛紛表示，今天本來有買票，到現場才發現車次取消，全部改成自由座，且站站都停，有些無奈進站等車，有些轉坐台鐵，也有人直接離開車站，決定請親友接送。
許小姐說，今天特別請假回雲林過清明連假，本來就打算今天直接到現場買自由座，但到了現場卻發現，13點前通通改自由座，也不知道幾點能搭車，但她說，「只要能搭到就好，突然遇到天災，站務員、大家都辛苦了」。
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