花蓮7.2大地震！他在泳池中間超無助 花蓮女中震到「鋼筋裸露」
花蓮今（3）日早上發生芮氏規模7.2的強震，全台都有感，造成多地都傳出災情，其中花蓮有多處民宅受損、傾斜坍塌，花蓮女中校舍更是被震到鋼筋裸露，該校校長表示，看起來已經變成危樓，拆除機會大。然而，台北市這次地震也有5弱的強度，台北市晶華酒店的游泳池就劇烈搖晃，當時還有一名住客正在游泳，結果遇到地震瞬間，在泳池內載浮載沉。
記者張嘉哲/綜合報導
今天早上7時58分時，花蓮發生芮氏規模7.2的強震，多處傳出災情，花蓮縣政府也第一時間宣佈停班停課，市區花蓮女中受到地震影響，多棟校舍樑柱斷裂，甚至鋼筋都被震到裸露出來，從照片上看來，已經成為危樓，恐怕無法修復。
花蓮女中校長詹滿福接受媒體訪問表示：「目前學校受損最嚴重的就是綜合大樓，這棟樓已經45年，主要是健康中心和輔導室諮商中心的大樓前1樓鋼筋裸露非常嚴重，最後拆除的可能性非常大」。詹滿福也強調：「幸好地震時，學校主任、教官們處置妥當，師生沒有任何人員傷亡，全部平安，目前已陸續放學生回家。」
除了花蓮之外，雙北也有許多災情，震度都有達到5弱，不少人家裡雜物、書櫃也都在地震之後倒了一地，其中台北市晶華酒店頂樓的游泳池也成了話題，因當時地震時，還有一名住客在泳池內游泳，來不及離開泳池，只好跟著池水左右搖擺，無法逃脫，所幸沒有發生人員傷亡；而淡水有一處豪宅頂樓泳池因劇烈晃動導致大量池水溢出，並往大樓外傾倒，畫面宛如瀑布，相當驚人。
晶華酒店也表示，由於餘震不斷，目前頂樓泳池暫時關閉，會持續觀察現場狀況，目前旗下酒店住宿旅客和員工都平安，僅酒店餐廳內部有餐盤破裂情形，電梯及樓梯出入口都有安排員工疏散賓客。