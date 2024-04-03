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王敏德女兒自拍不小心露點！走光了照樣上傳　爸爸滑到IG反應曝光

▲王敏德女兒王麗嘉自拍露點走光，爸爸滑到IG反應曝光。（圖／王麗嘉IG）
▲王敏德女兒王麗嘉自拍露點走光，爸爸滑到IG反應曝光。（圖／王麗嘉IG）

記者楊穎軒／綜合報導

香港性格男星王敏德與名模馬詩慧結婚30多年，育有2女1子，其中二女兒王麗嘉作風大膽，過去不吝秀出傲人身材，有「最辣星二代」封號，她日前在IG上傳自拍照，不僅上空入鏡還不小心露點走光，老爸第一時間按讚，給予支持。

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▲▼王麗嘉活躍模特兒圈。（圖／王麗嘉IG）
▲▼王麗嘉活躍模特兒圈。（圖／王麗嘉IG）
▲▼王麗嘉活躍模特兒圈。（圖／王麗嘉IG）
王麗嘉分享一組3月份在各個地點的自拍照，有閨房、廁所、更衣室等，當中兩張沒有穿上衣，大方裸露上半身，可見一身褐色小麥肌和34D豐滿雙峰見客，散發野性美，十分性感，其中一張拍攝時雖然有用單手遮住重要部位，但還是不慎露點，她索性用後製卡通貼圖蓋住，照樣發布至社群平台。

▲王麗嘉釋出上空照，十足健康美。（圖／王麗嘉IG）
▲▼王麗嘉釋出上空照，十足健康美，即使走光也不在意。（圖／王麗嘉IG）
▲王麗嘉釋出上空照，十足健康美，即使走光也不在意。（圖／王麗嘉IG）
貼文一出，爸爸王敏德、媽媽馬詩慧和模特兒姊姊王曼喜立刻按讚，網友看得血脈賁張，紛紛激喊：「喜歡妳健康又性感的風格」、「看了無法呼吸」、「太讚了」、「完美無瑕！」

國外長大的王麗嘉個性洋派，2018年從美國波士頓大學畢業後，回到香港於時裝品牌公司擔任公關，之後跟隨大姊腳步踏入模特兒圈，不時在IG分享大尺度照片，即使王敏德曾經公開坦言對愛女的行為有些介意，但他反對也沒有用，女兒依然堅持做自己喜歡的事。

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