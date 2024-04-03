花蓮地震道路中斷！傅崐萁要求：交通部應加開飛機、船舶班次
今（3）日上午8時左右，全台劇烈搖晃造成嚴重災情，尤其是震央花蓮，現在進出花蓮的陸路交通全數中斷，台鐵因落石及軌道變形所以停駛，前往花蓮的重要交通要道「大清水隧道」坍方，造成大貨車司機不幸罹難。對此，國民黨立委傅崐萁表示，對受災國人至上哀悼以外，已經請交通部民航局及航港局加開進出花蓮的航班及船班，除了讓救難隊能快速進入花蓮，也讓在外縣市的花蓮鄉親能回家。
記者林怡昕／台北報導
傅崐萁強調，已經致電給民航局要求加開「台北往返花蓮」及「高雄往返花蓮」的航班，待民航局正式對外公布加開班次的資訊。同時也致電給航港局，除了轉達花蓮鄉親的需求，同樣也要求加開「蘇澳港往返花蓮港」的船班，期盼透過要求海、空交通全面動起來，別讓花蓮成為孤島。
傅崐萁表示，這次地震是921大地震以後最強烈的地震，震央又在花蓮，因此上午第一時間已經試圖從立法院趕回花蓮，無奈鐵路、公路全數中斷，必須從羅東返回台北。最後請行政院協助，於中午12時從台北松山機場出發，搭乘直升機前進花蓮。
傅崐萁指出，清明連假前全台遭逢大災，當前一切以救災為最高原則，也呼籲中央政府要積極投入救災，協助花蓮縣政府安置受災民眾等。特別提醒國人及花蓮鄉親要注意後續餘震，保護好自身生命財產安全。天佑台灣、天佑花蓮。
交通部及港務公司已啟動藍色公路疏運計畫，明日4月4日（四），台北快輪上午7:30蘇澳港出發，上午10:00抵達花蓮港，明日4月4日（四）台北快輪下午13:30 花蓮港出發，下午16:00抵達蘇澳港，今日高花新增加班機，AE7933高雄12:40L/ 花蓮13:45L，AE7934 花蓮14:20L/ 高雄15:25L，由B16860執行，來回皆載客航班。