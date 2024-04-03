納豆收藏品遇7.2強震全倒！屋況超慘 依依自我安慰：平安就好
台灣7.2強震全台天搖地動，藝人們事後紛紛報平安，或是曬出自家發生的災情，女星依依與納豆在台北的家放著許多收藏品，結果一遇到強震，珍貴的收藏品全部倒成一片，人在南投的她趕緊回家收拾，回到家裡發現所有掉落物品鋪滿地面，幾乎是寸步難行，她只能自我安慰：「希望大家都平安，平安就好、平安就好。」
記者江芷稜／綜合報導
依依在Threads透露，原本人在南投魚池度假，結果被體感6級地震嚇爆，感受到餘震不斷，她觀看監視器發現台北家中東西全倒了，馬上坐高鐵趕回台北，所幸高鐵應變措施很不錯，安排班次順暢，還有專業人員解說，現場沒有亂成一團，大家都順利入座搭車，讓人多了幾分安心感。
不過，一到台北家中，依依情緒就很難淡定了，因為打開門後滿目瘡痍，所有物品都倒成一片，包括她們收藏許多要價不菲的庫柏力克熊公仔，全都躺在地面，書籍、雜物無一倖免，讓依依家裡幾乎沒有能走路的地方，她曬出災情影片感覺欲哭無淚，只好安慰自己「人平安就好」，粉絲貼心安慰她希望物品都沒事，只不過要大番整理一下，可能要辛苦一陣子。
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