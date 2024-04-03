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納豆收藏品遇7.2強震全倒！屋況超慘　依依自我安慰：平安就好

▲納豆（右）和女友依依的愛巢遇到強震來襲，所有收藏品跟物品都掉落在地上，只能自嘲平安就好。（圖／翻攝自依依IG）
▲納豆（右）和女友依依的愛巢遇到強震來襲，所有收藏品跟物品都掉落在地上，只能自嘲平安就好。（圖／翻攝自依依IG）

記者江芷稜／綜合報導

台灣7.2強震全台天搖地動，藝人們事後紛紛報平安，或是曬出自家發生的災情，女星依依與納豆在台北的家放著許多收藏品，結果一遇到強震，珍貴的收藏品全部倒成一片，人在南投的她趕緊回家收拾，回到家裡發現所有掉落物品鋪滿地面，幾乎是寸步難行，她只能自我安慰：「希望大家都平安，平安就好、平安就好。」

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▲納豆生病期間女友依依是他最大的支柱。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.10.20）
▲納豆（左）和依依一起居住，家裡放滿他們的收藏品。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.10.20）
依依在Threads透露，原本人在南投魚池度假，結果被體感6級地震嚇爆，感受到餘震不斷，她觀看監視器發現台北家中東西全倒了，馬上坐高鐵趕回台北，所幸高鐵應變措施很不錯，安排班次順暢，還有專業人員解說，現場沒有亂成一團，大家都順利入座搭車，讓人多了幾分安心感。

▲納豆收藏的庫柏力克熊都倒成一片。（圖／依依Threads）
▲納豆收藏的庫柏力克熊都倒成一片。（圖／依依Threads）
▲納豆與依依的愛巢因為強震，書籍、雜物都倒在地上，幾乎寸步難行。（圖／依依Threads）
▲納豆與依依的愛巢因為強震，書籍、雜物都倒在地上，幾乎寸步難行。（圖／依依Threads）
▲納豆酷愛收藏公仔、玩偶，結果遇到強震都倒了。（圖／依依Threads）
▲納豆酷愛收藏公仔、玩偶，結果遇到強震都倒了。（圖／依依Threads）
不過，一到台北家中，依依情緒就很難淡定了，因為打開門後滿目瘡痍，所有物品都倒成一片，包括她們收藏許多要價不菲的庫柏力克熊公仔，全都躺在地面，書籍、雜物無一倖免，讓依依家裡幾乎沒有能走路的地方，她曬出災情影片感覺欲哭無淚，只好安慰自己「人平安就好」，粉絲貼心安慰她希望物品都沒事，只不過要大番整理一下，可能要辛苦一陣子。

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