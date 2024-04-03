花蓮7.2強震！他年初就預測「台灣2024有大規模地震」　2個月成真

📍2024年1月30日出版
《台灣地震已平靜1年多！專家：和921前類似 2024年恐有大規模地震》
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郭鎧紋指出，台灣每年地震平均約釋放8顆廣島原子彈的能量，而能量釋放主要是看芮氏規模6以上的地震，就算顯著有感地震多，但規模都小於6的話，也不一定會釋放很多能量，綜觀台灣這2年，從2022年池上地震後，台灣不僅芮氏規模6以上地震少之又少，就連較小規模的地震也銳減。
若再回顧歷史，「如果當年的顯著有感地震少於平均值，那隔年的數量通常偏多」，例如2017年少於130個，2018年就飆升至139個，2000年前雖然還沒設立顯著有感地震機制，但1998年整年地震也偏少，1999年就出現921大地震。
郭鎧紋說明，本次芮氏規模7.2地震，威力相當於32顆原子彈，從2022年池上大地震前後觀察，東部地區比較大規模的地震主要都集中在壽豐、秀林、萬榮、關山、池上這些偏向中央山脈一側的地區，反而在海岸山脈以西這一段，幾乎沒有大型地震出現，加上去年幾乎沒有大地震，依照日本學者的研究共識，這也可以解釋為何今日會在花蓮出現規模7.2如此大的地震發生。
而本次地震後，未來是否會因為本次大量能量釋放，導致台灣地震又進入平靜期，還有待更長時間的觀察，更重要的是，民眾平時一定要做吼防震準備，千萬不能因長時間無較大地震，輕視地震帶來的災害，台灣仍屬地震活躍區。
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