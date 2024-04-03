快訊／07:58發生「規模7.2強震」！全台有感　花蓮最大震度6級

花蓮7.2強震！他年初就預測「台灣2024有大規模地震」　2個月成真

▲今早花蓮發生芮氏規模7.2地震，前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋在1月底受訪時，就曾提醒民眾2024年要留意大規模地震。（圖／讀者提供）
▲今早花蓮發生芮氏規模7.2地震，前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋在1月底受訪時，就曾提醒民眾2024年要留意大規模地震。（圖／讀者提供）

記者張志浩／綜合報導

今（3）日上午7點58分，花蓮外海發生芮氏規模7.2地震，成為921大地震後最大規模地震，而前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋，在今年1月底接受《NOWnews》採訪時就曾直言，台灣地震從2022年「918強震後」，就進入較平靜的週期，2023年顯著有感地震也遠低於平均，和1999年921地震前的狀況類似，因此2024年可能有大規模地震會發生，想不到經過2個月左右，大地震真的爆發。

📍2024年1月30日出版
《台灣地震已平靜1年多！專家：和921前類似　2024年恐有大規模地震》

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郭鎧紋在2024年1月30日向記者提及，台灣每年平均的顯著有感地震數量為130個，但2023年僅有85個，芮氏規模6以上平均每年有2至3起，但2023年只有1次，直到2024年1月，全台第一個顯著有感地震直到1月20日才出現，創下歷史最晚，整個1月也只有3起顯著有感地震，以台灣平均每年地震約釋放8顆原子彈能量的角度來看，難免擔憂未來有較大規模地震一次爆發。

▲氣象局地震測報中心前主任郭鎧紋提醒，池上大地震發生之後，再出現更大規模地震的機率大約有5%，民眾最應該留意的是可能有規模6.3左右的餘震。（圖／張勵德攝）
▲2023年顯著有感地震偏少，2024年就發生大地震，這樣的狀況和1999年921地震前相當類似。（示意圖／記者張勵德攝）
郭鎧紋指出，台灣每年地震平均約釋放8顆廣島原子彈的能量，而能量釋放主要是看芮氏規模6以上的地震，就算顯著有感地震多，但規模都小於6的話，也不一定會釋放很多能量，綜觀台灣這2年，從2022年池上地震後，台灣不僅芮氏規模6以上地震少之又少，就連較小規模的地震也銳減。

若再回顧歷史，「如果當年的顯著有感地震少於平均值，那隔年的數量通常偏多」，例如2017年少於130個，2018年就飆升至139個，2000年前雖然還沒設立顯著有感地震機制，但1998年整年地震也偏少，1999年就出現921大地震。

▲（圖／記者林調遜攝）
▲2022年池上大地震後，台灣地震彷彿進入一小段平靜期，板塊能量可能快速累積。（圖／記者林調遜攝）
郭鎧紋說明，本次芮氏規模7.2地震，威力相當於32顆原子彈，從2022年池上大地震前後觀察，東部地區比較大規模的地震主要都集中在壽豐、秀林、萬榮、關山、池上這些偏向中央山脈一側的地區，反而在海岸山脈以西這一段，幾乎沒有大型地震出現，加上去年幾乎沒有大地震，依照日本學者的研究共識，這也可以解釋為何今日會在花蓮出現規模7.2如此大的地震發生。

而本次地震後，未來是否會因為本次大量能量釋放，導致台灣地震又進入平靜期，還有待更長時間的觀察，更重要的是，民眾平時一定要做吼防震準備，千萬不能因長時間無較大地震，輕視地震帶來的災害，台灣仍屬地震活躍區。

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