7.2強震來襲！眾喊「裸體也要先護電視」 他少1動作65吋電視掰了
今（3）日上午7時58分花蓮發生規模7.2強震，全台天搖地動，YouTuber「馬丁垃圾話」表示地震時本想逃跑，但突然想到家中剛買的75吋電視，便轉身護住電視，但他也提醒網友，自己是錯誤示範、請勿模仿。雖非正確地震逃生方式，仍引來不少人共鳴，紛喊：「裸體也要先護電視」。而3C達人廖阿輝友人就因沒有固定好電視，強震一來，10萬元的OLED電視直接正面朝下跌落在地板上，直接摔成重傷。
記者周淑萍/綜合報導
今早7.2規模的大地震，全台都有感，YouTuber「馬丁垃圾話」提到自己用肉身護住75吋新電視，且隨後立即上網購買安全固定帶，該貼文引起共鳴，不少人第一時間先護住電視，有人回應「裸體換衣服，直接先護電視」，另有人賴床的下場，就是電視直接摔倒在地面，造成毀損。
有人成功守護了電視，但有些人就沒這麼幸運了。廖阿輝地震後在臉書上Po出一張OLED 電視直接正面朝下的照片，經《NOWnews》記者詢問發現，原來是其友人住家新買的65吋OLED電視，沒有任何安全措施，再加上人不在家，地震一來，直接震倒價值10萬的電視。
廖阿輝笑說，很久以前家中的貓咪就曾經推倒過一台49吋電視，以此為警惕，之後電視都會用壁掛固定好，避免再次遇到意外。廖阿輝提醒，家中電視如果放在電視櫃上，務必要用電視防傾倒固定架固定住，或是直接上牆，壁掛鎖住。