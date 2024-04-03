洋基吞開季首敗！響尾蛇7：0完封勝 隊史第二度封鎖邪惡帝國
有「邪惡帝國」之稱的紐約洋基隊，剛剛寫下睽違32年來的隊史首次開季5連勝，但今（3）日續戰上賽季國聯冠軍隊亞利桑納響尾蛇踢到鐵板，響尾蛇靠著Christian Walker的三分砲，以及先發投手Zac Gallen6局無失分優質先發，終場響尾蛇7：0完封洋基，讓洋基吞下本賽季第一場敗仗。
記者路皓惟/綜合報導
洋基先發投手Nestor Cortes開局就出狀況，Blaze Alexander、Eugenio Suárez和Gabriel Moreno先後擊出帶有打點的安打，首局便取得3：0領先。此役洋基打線熄火，響尾蛇指定打擊Walker在七局下轟出三分砲，再給洋基重擊，也奠定本場比賽勝基。
Gallen開賽就獲得打線火力支援，讓他越頭越帶勁，今日主投6局無失分，僅被敲出3支安打，雖然出現3次保送，但也送出6次三振，近11局投球中僅失掉1分，賽後防禦率降至0.82。
此戰洋基只敲出3支安打，分別是近況打擊狀況佳的Juan Soto、Anthony Volpe和Oswaldo Cabrera，主砲「法官」Aaron Judge3打數繳白卷，打擊率下滑至.125，而明星強打Anthony Rizzo打擊率也跌破.200，「怪力男」Giancarlo Stanton 打擊率剩下.150。
響尾蛇部分，Ketel Marte單場敲2支安打、跑回2分，新人Blaze Alexander3打數2安打，貢獻1分打點。值得一提的是，這是響尾蛇隊史第二度完封洋基，前一次已經是2001年世界大賽第二戰。
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