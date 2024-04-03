快訊／07:58發生「規模7.2強震」！全台有感　花蓮最大震度6級

花蓮7.2強震「921後最強」！台人最害怕1件事　專家認5%機率發生

▲花蓮外海今（3）日上午7時58分發生芮氏規模7.2的大地震，天王星大樓傾斜坍塌。（圖／內政部提供）
▲花蓮外海今（3）日上午7時58分發生芮氏規模7.2的大地震，天王星大樓傾斜坍塌。（圖／內政部提供）

記者張嘉哲/綜合報導

花蓮外海今（3）日上午7時58分發生芮氏規模7.2的大地震，全台都有感，本起地震更是1999年921大地震後，芮氏規模最大的地震，更加引起民眾關心。而就有網友瘋討論「已經過這麼久沒有這麼大的地震，想問這是前震還是主震，好怕重演日本311的情景」貼文引發熱議。

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有網友在PTT、爆廢公社等社群貼文指出「當年東日本311大地震，其實在3月9日的時候有先來一發7.0以上的地震，兩天後311才來了9.0的主震，台灣這次東海岸大地震，其實之前一直有專家在說，菲律賓海板塊跟歐亞大陸板塊也就是台灣東部已經累積很久的能量了，之前芮氏規模5、6的地震大大小小不斷，像極了311大地震之前的樣子，大家覺得這次7.2的地震是主震嗎？還是有更大的在後面？」

▲花蓮東部海域發生芮氏規模7.2地震，。目前太魯閣閣口有落石（太魯閣到大禹嶺只出不進）；台8線95K、98K轉彎處發生邊坡坍塌及落石；台14甲線18.7K目前有落石掉落路面。（圖／翻攝畫面）
▲花蓮東部海域發生芮氏規模7.2地震，網友憂心這會不會只是「前震」，更大的地震是否在後頭，誰都不能保證。（圖／翻攝畫面）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「地震目前最大的困境就是無法預測.....任何機率都有可能，只能說這幾天小心為妙」、「我已經馬上備好急救包的東西了，不管會不會發生，都不能輕忽」、「應該是三天內看看，大家都要做好防震準備」、「可能要密切注意餘震的情況吧，天佑台灣」、「前震跟主震也是事後的定義，當下都無從得知，只能說天佑台灣」。

日本311地震前震規模7.3！主震規模9.0造成2萬2千人死亡

回顧日本2011年3月11日強震的事件，當時在3月9日先發生芮氏規模7.3的地震，日本氣象廳觀測到最大震度為5弱，災情還能在控制中，沒想到在2天之後，3月11日再度發生芮氏規模9.0的地震，最大震度達到7級，最後造成超過2萬2千人死亡的悲劇，後續的一個月內，日本發生大大小小的餘震，高達900次之多，其中有60餘次規模6到7的餘震和3次規模7以上地震，造成嚴重災損。

▲花蓮地區災情慘重，傳出多起房屋倒塌、山崩事故。圖為花蓮天王星大樓搜救畫面。（圖／內政部提供）
▲花蓮地區災情慘重，傳出多起房屋倒塌、山崩事故，網友瘋討論「今天強震是否為主震」。（圖／內政部提供）
花蓮7.2強震會是前震嗎？專家解答：有5%機率發生更大規模的地震

對於今早的地震，民眾害怕這會不會只是前震，前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋表示，「我們無法預知今早這起地震是主震還是前震，根據過去經驗，有5%機率可能發生更大規模的地震，請民眾務必要留意！」

郭鎧紋說明，從2022年池上地震之後，台灣地區進入一年多的地震平靜期，去年僅有1起規模6以上強震，發生在2023年10月24日花蓮外海的規模6.2地震，長時間缺乏能量釋放，加上海溝兩側板塊應力平衡等種種原因，才導致今天出現如此大規模的地震，其實也是預期之中的事情。

郭鎧紋說，不要去猜測今早花蓮7.2地震是否為主震，而是應該隨時做好防震準備！「依照過去經驗，超大地震發生後，95%的機率是主震，但也有5%後續可能出現更大規模的地震，至於是否是同一個地震序列，真的很難分！」郭鎧紋強調，從東日本大地震、花蓮美崙地震、池上地震，再再告訴大家，不要去猜測究竟何為主震，而是應該做好所有防震準備更重要。

▲花蓮女中經歷強震之後，鋼筋出現裸露的情況，校長受訪表示，該棟大樓恐怕要拆除。（圖/讀者提供）
▲花蓮女中經歷強震之後，鋼筋出現裸露的情況，校長受訪表示，該棟大樓恐怕要拆除。（圖/讀者提供）

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