花蓮7.2強震「921後最強」！台人最害怕1件事　專家認5%機率發生

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「地震目前最大的困境就是無法預測.....任何機率都有可能，只能說這幾天小心為妙」、「我已經馬上備好急救包的東西了，不管會不會發生，都不能輕忽」、「應該是三天內看看，大家都要做好防震準備」、「可能要密切注意餘震的情況吧，天佑台灣」、「前震跟主震也是事後的定義，當下都無從得知，只能說天佑台灣」。
日本311地震前震規模7.3！主震規模9.0造成2萬2千人死亡
回顧日本2011年3月11日強震的事件，當時在3月9日先發生芮氏規模7.3的地震，日本氣象廳觀測到最大震度為5弱，災情還能在控制中，沒想到在2天之後，3月11日再度發生芮氏規模9.0的地震，最大震度達到7級，最後造成超過2萬2千人死亡的悲劇，後續的一個月內，日本發生大大小小的餘震，高達900次之多，其中有60餘次規模6到7的餘震和3次規模7以上地震，造成嚴重災損。
花蓮7.2強震會是前震嗎？專家解答：有5%機率發生更大規模的地震
對於今早的地震，民眾害怕這會不會只是前震，前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋表示，「我們無法預知今早這起地震是主震還是前震，根據過去經驗，有5%機率可能發生更大規模的地震，請民眾務必要留意！」
郭鎧紋說明，從2022年池上地震之後，台灣地區進入一年多的地震平靜期，去年僅有1起規模6以上強震，發生在2023年10月24日花蓮外海的規模6.2地震，長時間缺乏能量釋放，加上海溝兩側板塊應力平衡等種種原因，才導致今天出現如此大規模的地震，其實也是預期之中的事情。
郭鎧紋說，不要去猜測今早花蓮7.2地震是否為主震，而是應該隨時做好防震準備！「依照過去經驗，超大地震發生後，95%的機率是主震，但也有5%後續可能出現更大規模的地震，至於是否是同一個地震序列，真的很難分！」郭鎧紋強調，從東日本大地震、花蓮美崙地震、池上地震，再再告訴大家，不要去猜測究竟何為主震，而是應該做好所有防震準備更重要。
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