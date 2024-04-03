花蓮強震中職大巨蛋賽事照常開打 手扶梯、電梯暫停使用確保安全
今（3）日早晨7時58分花蓮東方海域發生芮氏規模7.2地震，全台餘震不斷。目前中華職棒晚間三場比賽賽事正常舉行，其中中信兄弟將於晚間6點35分在台北大巨蛋迎戰台鋼雄鷹，今早中信球團、遠雄集團與中職聯盟進行安全巡場，目前一切照常進行，不過為確保晚間賽事安全進行，避免安全疑慮，今日大巨蛋手扶梯暫停運轉、電梯暫停使用，全面開放改以樓梯通行。
記者路皓惟/綜合報導
中信兄弟球團與遠雄集團以及中華職棒進行安全巡場，臺北大巨蛋為7級以上耐震建築（今台北5級），遠雄也在賽前進行臺北大巨蛋全面機電、消防、基構的安全測試，目前一切照常進行。
不過為確保晚間賽事的安全進行，防止若有餘震發生時最高安全考量，以下幾點更改：因上午餘震頻繁，為防餘震、避免發生安全疑慮，今日場館手扶梯暫停運轉、電梯暫停使用，全面開放改以樓梯通行。
此外，臺北大巨蛋停車場將於下午3點30分恢復對外開放。若有購買身障票，或居住花東地區因火車停駛不便前來的球迷朋友，中信兄弟球團可辦理全額退票。
截至中午12點，0403花蓮強震已發生66起餘震，最大餘震規模則是上午8點11分的6.5，而上午10點14分，還有芮氏規模6.2的餘震，餘震頻率會在近3天達最高峰。
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