寶林案廚房8項檢體細菌培養結果出爐！王必勝直言「不意外」
寶林茶室案造成多位民眾米酵菌酸中毒，目前相關單位持續追查毒素來源，其中衛福部食藥署於3月28日採集的廚房檢體近期經過細菌培養，衛福部次長王必勝表示，目前沒有菌種被培養出來，最終結果並不令人意外，因為這個細菌並不是頑強細菌，後續將進行DNA鑑定。
記者林志怡／台北報導
王必勝表示，3月28日食藥署等單位採集廚房8項環境檢體，並用於培養唐菖蒲伯克氏菌，但目前來看該菌種並沒有沒長出來，所以「應該是陰性」，但這樣的結果也在意料內，因為這項細菌本身不是頑強細菌、廚房經過清理後若還要再生長、驗出來的機會也比較少。
不過，王必勝說，會議中有專家建議，可以通過DNA鑑定方式，看看是否能夠找到細菌片段、知道唐菖蒲伯克氏菌是否曾經存在過，後續將採納這樣的做法，至於細菌的DNA鑑定所需要的標準品，食品工業研究所已經提供食藥署，可展開檢驗工作。
王必勝也提到，目前環境檢體情況，除前述3月28日的檢體外，還有3月24日台北市衛生局採檢的4處，其中廚師手部的拭子檢體出現米酵菌酸陽性、但4項都沒有培養出活菌；另3月30日食藥署、疾管署配合檢調前往廚師家中，採集14處環境檢體，目前仍在進行細菌培養中。