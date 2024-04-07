威剛陳立白熱愛音樂　打造亞洲最大的私人黑膠收藏博物館對外開放

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另外，威剛結合硬體優勢開發的電競XPG IP：Mera及Xtreme Saga也已站上國際舞台。去年威剛也與文化內容策進院簽署合作備忘錄，雙方共同設立投資文化內容的新基金。而威剛今年則打造亞洲最大的私人黑膠收藏博物館對外開放。
威剛董事長陳立白曾透露，小時候跟著哥哥聽黑膠唱片愛上音樂，高中時家人開西餐廳咖啡館，他還曾當DJ幫客人播放音樂。不僅如此，大學就讀電機系期間，在教授的要求下，自己設計與組裝前後級音響並用來播放最愛的西洋歌曲，甚至打工的薪水也拿來買黑膠。
陳立白說，黑膠唱片是最有溫度的音樂載體，比起數位訊號豐富很多。每當黑膠音樂響起，就能喚起他美好的舊日時光，而他收藏黑膠的30多年生涯，也如同收藏不同時期的人生記憶。
陳立白熱愛音樂、進而買黑膠聽黑膠，但說起他成為黑膠唱片收藏家的真正原因，就是公司到中國大陸發展，才發現原來黑膠受到中國文革運動而被大規模破壞，黑膠的存在更顯珍貴，後來透過自購、與朋友交流、親友推薦、競拍等，收藏範圍已涵蓋蟲膠唱片、愛迪生蠟筒、留聲機、音樂盒與點播機等各式百年音樂載體與撥放器。
陳立白曾對外表示，自己在記憶體產業深耕30多年，更加體會黑膠唱片與記憶體的共通性，黑膠刻錄著最接近創作現場的類比音軌，正如同記憶體完整寫入保存工作者數位資料一般。如今他成為亞洲最大的私人黑膠收藏家，打造黑膠博物館，今年3月底開始開放預約參觀，希望為台灣流行音樂發展與世界音樂文物的永續傳承而努力。
威剛內湖總部大樓三樓新成立的威剛黑膠音樂博物館，館藏有超過百萬張唱片與百餘台精美留聲機，音樂載體傳承百年來的蠟筒、蟲膠與黑膠唱片。館方籌畫開幕首展，結合富有音樂、科技、人文與藝術的多元「元素與文化」館藏，呈現「五大主題展暨三大語系黑膠典藏展」。
近期展出內容包括：百年留聲機演進展、愛迪生留聲機發明展、經典蟲膠唱片精選展、台灣早期蟲膠唱片展及夜上海七大歌后展等五大主題，以及華語、西洋與東洋經典黑膠唱片展。試營運期間將採預約參觀制，即日起即可購票，希望帶領觀眾沉浸百年音樂時光，重溫音樂的純粹美好時代。