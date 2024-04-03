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花蓮地震陸路交通斷！北市搜救隊宜蘭待命　蔣萬安：即刻協助救援

▲北市特搜隊出發前往花蓮救災。（圖／北市府提供）
▲北市特搜隊出發前往花蓮救災。（圖／北市府提供）

記者呂炯昌／台北報導

台灣東部海域今（3）日上午7時58分發生規模7.3地震，花蓮陸續傳出災情。台北市長蔣萬安下令北市特搜隊出動，即刻協助相關的救援工作。不過，由於陸路交通中斷，台鐵宜蘭到台東目前也停駛，目前搜救隊只能在宜蘭待命。

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蔣萬安今日下午前往北市誠正國中視察地震災損，媒體詢問準備好的搜救隊是還在宜蘭待命嗎？蔣萬安表示，上午他即刻地請消防局將整備好的搜救隊1組人員，啟動前往花蓮縣給救災救援的協助。目前搜救隊和宜蘭搜救隊在宜蘭的馬告這邊等待更進一步的指示，隨時待命，即刻來協助相關的救援工作。

媒體詢問從早上跟下午都視察學校，目前總共是6間學校宣佈停課？蔣萬安表示：對，目前收到的回報是6間學校、5個幼兒園已經宣佈停課。這6間早上特別也到了包括景美女中、民族實中、誠正國中，另外還有大安高工、稻江商職，還有師大附中。目前瞭解大概基本上並沒有立即危險，但即刻也都停課，讓孩子返家。接下來其實都會再請專案的技師來協助做更詳細的檢查。

蔣萬安說，目前技師表示有些可以立即來做補償修復，有些後續可能需要一段時間。大家比較關心的就是下週一4月8號，孩子們是不是可以返校來繼續上課，這部分當然會跟校方還有技師這邊來保持聯繫。

蔣萬安提到，目前獲知這6個停課的學校有5間應該是可以，有一間景美女中的部分，特別剛我們去看高三學生的教室這1棟，比較嚴重。這個專業技師評估之後，再做最後的確認。當然已經請學校方準備好相關4月8號之後線上上課的作業，這個部分都會預先做好安排。

媒體詢問誠正國中目前比較嚴重？是不是有海砂屋的情況？蔣萬安表示：誠正國中其實已經是在列管的學校當中，因爲它的氯離子的確偏高，所以也已經納入校舍改建的計劃當中。原本規劃是13、14年主要設計，15年開始動工。但剛剛實際來看了整個校舍的狀況，他也特別指示教育局要把改建期程往前拉，也就是規劃設計的期程再縮短，希望將動工的期程往前1年開始，所以學生安全絕對是最重視、最優先的考量。所以會整體加速校舍的改建速度。今天就會決定誠正國中會提前114年就會開始動工改建。


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