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花蓮7.2強震餘震不斷！民眾怕爆　心理師揭安定3心法

▲花蓮今（3）日早上地震，後續餘震不斷，許多民眾因此產生不安。（圖／交通部公路局提供）
▲花蓮今（3）日早上地震，後續餘震不斷，許多民眾因此產生不安。（圖／交通部公路局提供）

記者林志怡／台北報導

花蓮近期發生規模7.2的強震，且持續有餘震發生，許多民眾都相當緊張，台北市諮商心理師公會理事長藍挹丰表示，在確保自己安全的情況下，第一時間可以調整呼吸、把專注力轉移到自己的身上，避免災難性的想像，在接收相關訊息時，也要適度中斷，有空的時候可以動手整理急救包或檢視環境安全性、對大腦傳達「我有在保護自己」的資訊。

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今日上午地震不斷，中央氣象署資訊顯示，今日上午首次地震發生在07:58、震央位於台灣東部海域，東經121.67度、北緯23.77度處，芮氏規模達7.2，後續周邊餘震不段，全台各地有感，各地也陸續傳出災情。

台北市諮商心理師公會理事長藍挹丰表示，雖然大家都知道台灣處在地震帶上、對於地震的發生心裡多少會有準備，但並不代表災難發生時、感受上會比較好過，第一時間大家都會想知道發生了什麼事，可是當災難訊息不斷播放、散發出的恐懼感可能還是會影響情緒，民眾接收相關資訊時，務必注意自己的狀態、不要過度閱聽。

此外，藍挹丰說，如果真的因為地震或相關訊息感到不適，要做的第一件事就是穩定自己的呼吸，可以把精力放到自己的呼吸動作上、藉此轉移注意力，不要全副精神都放在擔心地震造成的災難上。

如果非常擔心家人傷亡，藍挹丰表示，此時周邊的支持力量就非常重要，真的需要協助的情況下，不要自己強撐、一定要尋求幫助，有時候只是電話拿起來、通過聲音讓家人與朋友知道情況，就能給人很大的安全感，雖最近幾天可能餘震多、地震大，民眾在預期心理會怕，但要記得提醒自己，通過「做準備」來用事實告訴自己不用這麼擔憂。

藍挹丰建議，民眾可以預作一些安神計畫比如確認急救包在哪裡、動手整理一下，通過這樣的過程來獲取安定感，也可以檢查一下家中狀況或辦公室狀況、確認地震發生可以怎麼躲避，通過想這些事情、確認準備，來回饋到大腦，讓大腦知道不需要只花力氣擔憂、有真正在做事情保護自己安全，讓自己安定下來。


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