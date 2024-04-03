花蓮7.2強震餘震不斷！民眾怕爆　心理師揭安定3心法

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台北市諮商心理師公會理事長藍挹丰表示，雖然大家都知道台灣處在地震帶上、對於地震的發生心裡多少會有準備，但並不代表災難發生時、感受上會比較好過，第一時間大家都會想知道發生了什麼事，可是當災難訊息不斷播放、散發出的恐懼感可能還是會影響情緒，民眾接收相關資訊時，務必注意自己的狀態、不要過度閱聽。
此外，藍挹丰說，如果真的因為地震或相關訊息感到不適，要做的第一件事就是穩定自己的呼吸，可以把精力放到自己的呼吸動作上、藉此轉移注意力，不要全副精神都放在擔心地震造成的災難上。
如果非常擔心家人傷亡，藍挹丰表示，此時周邊的支持力量就非常重要，真的需要協助的情況下，不要自己強撐、一定要尋求幫助，有時候只是電話拿起來、通過聲音讓家人與朋友知道情況，就能給人很大的安全感，雖最近幾天可能餘震多、地震大，民眾在預期心理會怕，但要記得提醒自己，通過「做準備」來用事實告訴自己不用這麼擔憂。
藍挹丰建議，民眾可以預作一些安神計畫比如確認急救包在哪裡、動手整理一下，通過這樣的過程來獲取安定感，也可以檢查一下家中狀況或辦公室狀況、確認地震發生可以怎麼躲避，通過想這些事情、確認準備，來回饋到大腦，讓大腦知道不需要只花力氣擔憂、有真正在做事情保護自己安全，讓自己安定下來。
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