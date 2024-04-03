花蓮災情一次看！天王星大樓還有1位待救 徐榛蔚：全力投入救援
今（3）日上午8時左右，全台大地震劇烈搖晃造成嚴重災情，震央花蓮災情慘重。花蓮縣長徐榛蔚指出，截至目前有48棟樓災損，其中在花蓮市有4棟發生傾斜，3棟住戶居民已全數安全撤離，其中天王星大樓1位待救，目前特搜大隊正全力救援中。另外，蘇花交通中斷以及台11、台8線交通中斷部分，花蓮縣內、縣境的警消同仁以及志工大隊，正持續投入交通疏散部分。
記者林怡昕／台北報導
徐榛蔚表示，目前花蓮縣有98位鄉親受傷被送到醫院，3位OHCA的傷患，是在「得卡倫步道」上健行時，被掉落的土石壓傷而送到醫院，這98位受傷的鄉親，分別被送往花蓮慈濟醫院、花蓮門諾醫院以及各大醫院。
徐榛蔚說，如果鄉親想要了解受傷民眾的情況，資訊將公佈於花蓮縣政府官網以及目前成立的三支詢問專線，全國民眾可以撥打這三支專線。衛生局0403地震住院傷患查詢專線：0910521317、0988537715、0986562721。
徐榛蔚也說，非常感謝全國各縣市首長、縣長以及各縣市消防局，全部都打電話來關心並協助花蓮縣救災，從北區中區南區都前往花蓮來協助。在地震發生當下的第一時間，花蓮縣政府已宣布，立即停班停課，也安置學校學生、孩童的安全，讓家長安心，家長也都到學校接回小孩。