黃明志愚人節玩笑開太大！宣傳新歌惹議 竟嗆酸民：沒花你的錢
有「音樂鬼才」封號的馬來西亞歌手黃明志，行事作風大膽，時常碰觸敏感的政治、宗教議題，他在4月1日愚人節突然曬出黑白肖像照，邀請眾人參加他的告別式，連父母都受邀出席，讓人差點信以為真，其實只是宣傳新歌拍MV，惹怒不少網友，認為他不該拿生死開玩笑，黃明志自認宣傳新歌沒有錯，今（3）日又在IG限動發文狠嗆酸民，表示又沒花別人的錢，愚人節不開玩笑，「難道要等到中秋節才來玩嗎？」
記者江芷稜／綜合報導
黃明志把生前告別式辦得相當盛大，看似煞有其事，一度還傳出被老虎咬死的誇張過程，故意吸引媒體關注，其實只是宣傳新歌，事後卻指責媒體不實報導，許多歌迷對他感到失望，覺得他不該把生死拿來開玩笑，揚言要退追粉絲頁，愚人節玩笑竟讓自己灰頭塗臉，黃明志沒有反省，反而罵他們是假粉，態度非常強硬。
黃明志今日再度開砲，在IG限動發下黑底白字文，對宣傳新歌目的直言不諱，也覺得愚人節開玩笑不過分，「是啊！我宣傳新歌又如何？有什麼問題嗎？還是你要出錢幫我宣傳嗎？愚人節大家都不都是這樣玩的嗎？愚人節不拿來玩，難道等到中秋節才來玩嗎？」並表示他們很認真在辦這場告別式，只是想讓社會多一點幽默感和創意。
他也強硬表示，自己出錢推廣有意義的事，不想墨守成規，可以看到自己的喪禮，獲得人生走到最後的體悟，「最重要沒有花到你的錢就好了」，黃明志也對這起事件中，許多網紅的負面發言，反擊他們也是一樣在蹭流量，「不要在那邊講到自己幾清高幾清流啦」，火力相當猛烈。
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