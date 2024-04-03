Jokic嗆「你再蓋試試看」！Wembanyama單場「9鍋」　擠進馬刺前20

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這場比賽的其中一回合，Jokic試圖衝擊籃下，但直接被Wembanyama給蓋了下來，反而Wembanyama連續兩回合得分，相當活躍。之後在一次快攻的回合中，Jokic逮到機會直接暴扣得手，Wembanyama這次總算來不及趕到，只能望球興嘆。
賽後受訪時，Jokic表示自己確實在灌籃之後對Wembanyama噴了一些垃圾話：「我對他說『你再蓋一次試試看？我肯定會…』但在那之後他又蓋了3、4次，所以我就什麼都沒做了。」語畢，現場的記者們也哄堂大笑。
Wembanyama此役先發出賽34分鐘，命中率不太理想，29投僅9中，得到23分15籃板8助攻1抄截「9阻攻」；而Jokic則是先發出賽38分鐘，32投18中，得到42分16籃板6助攻1抄截2阻攻。
本季Wembanyama已經送出235次阻攻，位居NBA榜首，排名第2的奧克拉荷馬雷霆新秀Chet Holmgren則只有178次。事實上Wembanyama目前的阻攻數已經衝進馬刺隊史前20了，排名第18，累積速度相當恐怖。
而Jokic此役也迎來自己的生涯里程碑，他在金塊的生涯得分達13978分，超越「甜瓜」Carmelo Anthony升至隊史第3，距離Dan Issel只差681分。
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