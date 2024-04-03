邱國正兒被爆召妓！國安局記2大過處分：列汰除對象

國防部長邱國正在國安局任職的兒子邱晃年傳疑嫖妓染黃，甚至有不雅影片外流，邱國正一度因此引咎請辭，但獲總統蔡英文慰留。國安局今（3）日公布調查結果，邱晃年以私人側錄器進行拍攝，並未使用單位器材，經資安鑑識，其手機及筆電未發現異常及惡意程式，研判網路雲端帳號密碼遭駭侵竊取，致相關資訊外流。國安局仍將違失行為記2大過處分，並進行汰除作業。
記者呂炯昌／台北報導
國安局指出，影片係邱員以私人側錄器進行拍攝，並未使用單位器材。邱員已提供個人手機、筆電及網路雲端帳號密碼，經進行資安鑑識，其手機及筆電未發現異常及惡意程式，研判係網路雲端帳號密碼遭駭侵竊取，致相關資訊外流。
國安局表示，邱員通過反情報測謊，無國安疑慮，亦未遭恐嚇勒索。國安局完成行政調查後，移送獎懲委員會，經決議予邱員違失行為2大過處分，並進行汰除作業。
國安局指出，就本案是否涉及洩漏情工身分、情報資訊，以及有無境外勢力介入等情事，移請法務部調查局偵辦。為掌握國外網站影片貼文者身分，刻透過國際合作管道，查察帳號IP位址。
國安局強調，向來以高標準要求同仁情工紀律，若涉違失行為，均本勿枉勿縱原則，依法究辦；未來將加強同仁法紀宣教及管理，防杜類案發生。