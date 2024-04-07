今日來講股／製造業不畏強震！分析師：AI主力沒跑、看520概念股

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鄭偉群指出，像台積電有防震措施與結構，但如果地震規模太大，精密機台受到位移，晶圓製作也會受到影響，若機台與廠房真有受損都有保險給付，只是產能會有狀況，但目前看起來狀況還好，且台積電在台灣竹科、中科、南科都有廠，日本廠剛開幕、美國廠拚年底投產，德國廠也正進行中，這些都可說是分散風險的概念。
鄭偉群強調，雖然台積電周五下跌，主要是受到美股下挫與台積電ADR影響，但之前漲多趁這時候休息一下也不錯，而4月18日是台積電法說會，設備族群已經漲過一波，投資人可以不用追高，但520概念股如軍工國防與生技股周五都有漲幅，可以多多留意。
鄭偉群預期，新一周台股短線仍是高檔震盪的格局，AI熱度未減，從伺服器、散熱到AI PC都是，像是廣達、鴻海、緯創、奇鋐與雙鴻，近期發動攻勢未歇，代表AI趨勢沒有改變、主力也沒有跑掉，良性換手、多頭輪動格局持續存在，但若覺得AI漲太兇了，可以轉向520政策概念股，軍工或是生技等低檔水位的個股。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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