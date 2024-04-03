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花蓮強震　全球人壽啟動「天然災害保戶關懷計劃」

▲因應花蓮強震，全球人壽啟動「天然災害保戶關懷計劃」，提供保戶4大關懷服務措施。（圖／品牌提供）
▲因應花蓮強震，全球人壽啟動「天然災害保戶關懷計劃」，提供保戶4大關懷服務措施。（圖／品牌提供）

本報訊

台灣今(3)早7時58分發生有感地震，根據中央氣象局資料，地震震央位在花蓮縣政府南南東方25公里、深度15.5公里、地震規模7.2。全球人壽秉持關懷保戶、提供全方位保障的服務精神，啟動「天然災害保戶關懷計劃」，即時掌握各地受災狀況，給予受災保戶協助，善盡公平待客原則；也提醒民眾應及早做好防颱措施，影響劇烈時段盡量避免外出。

全球人壽針對花蓮7.2強震保戶於第一時間啟動「天然災害保戶關懷計劃」，提供受災保戶4大關懷服務措施，包括「續期保費緩繳3個月」、「保單借款利息緩繳6個月」、「申請補發保單免收工本費」及「快速理賠」等4大服務，以協助保戶度過難關。 

針對今日花蓮強震，全球人壽提供受災保戶4大關懷服務措施內容如下：
1. 續期保費緩繳3個月：提供應繳保費區間自113年3月1日起至113年5月31日之保單，受災保戶自即日起經申請可緩繳保費3個月。
2. 保單借款利息緩繳6個月：凡應繳利息區間為自113年3月1日起至113年8月31日之保單，受災保戶自即日起經申請可緩繳保單借款利息6個月。
3. 申請補發保單免收工本費：受災保戶因為此次災害致遺失保險單，其申請補發保險單免收工本費。
4. 快速理賠：因花蓮強震影響致發生保險事故之受災保戶，申請時註明「113年4月花蓮強震受災保戶」，理賠部門受理後將以特急件安排專人優先處理。

全球人壽4大關懷服務措施申請時間，除保單借款利息緩繳可於113年8月31日前提出申請外，其他項目則需於113年5月31日前提出申請。全球人壽表示，若有緊急事項需要聯繫，可撥打全球人壽24小時免費客服專線，或是與全台各通訊處業務人員聯繫；也建議保戶可多加善用全球人壽各項數位金融服務，包括LINE官方智能客服「伊將」、線上保戶專區或是電話語音等方式，只要透過全球人壽官方網站或LINE官方帳號加入好友，無須親赴現場臨櫃即可辦理。

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