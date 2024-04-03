7.2強震東西全摔爛！日網友推大創49元「防震神物」 台灣買得到
今（3）日上午台灣發生芮氏規模7.2的強震，全台天搖地動，最大震度在花蓮和平鄉達6級，北部也有5級，且持續有餘震發生。在這波強震當中，不少民眾家中的電器、櫃子、3C產品沒有固定好而損壞。據《iemone》報導，有網友推薦大創賣的49元抗震神物「防震墊 」，可以固定書架、花瓶、小家電等，避免大地震來臨時物品滑動摔落，最大耐重36公斤，《NOWnews》實際查台灣大創官網也有販售，目前透明款已經缺貨。
記者周淑萍/綜合報導
強震撼全台！根據Yahoo奇摩購物平台數據，地震發生後以「地震包」、「防災安全帽」、「防災口糧」躍居前三大熱搜關鍵字，居家安全防護品如防倒塌的「櫥櫃固定器」、「緊急照明」、「手電筒」等商品也大受關注。餘震不斷。Yahoo奇摩購物立即成立「防震專區」，集結預防地震災害與各項緊急救援物品，方便民眾採買。
另外，日本《iemone》網站就有網友推薦一款台灣大創也有販售的防震神物「防震墊」，長寬為5公分x5公分，厚度為0.3公分，4片一組售價為49元的防震小物。若4個一同使用，可耐重36公斤，可緩衝強震帶來的劇烈晃動。可以直接貼在書架、烤麵包機、花瓶上，且防震墊可拆卸水洗，清潔後可再次使用，相當方便。
《NOWnews》實際查台灣大創官網還有販售「防震墊」，售價為49元，但目前透明款已經缺貨，類似的「防震墊」有黑色款，還有少量現貨，預料應該很快就會缺貨，民眾如果有需要可以到實體門市尋找，或許還有機會。