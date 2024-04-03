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沖繩海嘯警報狂響！水族館遊客驚叫急避難　當地居民：根本沒晃

▲台灣發生規模7.2強震，沖繩縣多地也發布海嘯警報，當地「美麗海水族館」也在當下緊急呼籲遊客前往高處避難。（圖／翻攝自每日新聞）
▲台灣發生規模7.2強震，沖繩縣多地也發布海嘯警報，當地「美麗海水族館」也在當下緊急呼籲遊客前往高處避難。（圖／翻攝自每日新聞）

國際中心徐筱晴／綜合報導

台灣今（3）日上午7時58分發生規模7.2強震，日本氣象廳對沖繩縣多地發布海嘯警報，沖繩「美麗海水族館」（美ら海水族館），在警報發出當下，館內遊客的手機同一時間警鈴大作，其中還夾雜著韓國團客的尖叫聲。

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根據《每日新聞》報導，「美麗海水族館」位於沖繩縣本部町，在海嘯警報發出之後，館內遊客的手機一起警鈴大作，韓國團客聽到警報集體發出尖叫，館內工作人員則迅速將遊客們引導至附近高台避難。

在高台能不斷聽到廣播重複著「海嘯警報現在正在發布中，海岸附近的人請馬上避難。」避難的人們則是忙著與家人和朋友取得聯絡，並且依偎在一起，不安地盯著海面。

一名來訪水族館的70歲大阪女性遊客表示，「住在關東的孫子很擔心地問我『發出海嘯警報了，沒事吧？』，雖然沒有感受到搖晃，但還蠻擔心的。」

高台附近的停車場停滿了旅行團巴士，導遊忙著與旅行社聯絡，其中一人很困擾的表示，「大阪（的旅行社）下達『總之先離開海邊』的指令，但預定要前往的景點全都在海邊，哪邊都沒辦法去了。」

在台灣發生地震後，日本沖繩縣宮古島八重山地區以及沖繩本島在第一時間也發出了海嘯警報，包括與那國島、宮古島都觀測到30公分高的海浪，石垣島也觀測到了20公分高的海浪。不過在當地時間早上10點40分（台灣時間早上9點40分）時，日本氣象廳將海嘯警報降級成「海嘯注意報」，並在中午左右解除所有海嘯警報。

一名沖繩網友「okinawansea」就在推特上表示，沖繩本島根本感覺不到搖晃，一定有人沒有注意到發出了海嘯警報。就連預防警鈴都只響過一次，「明明沒有感覺到地震，手機卻突然發出海嘯警報，我還以為是演習。」他直呼，除非剛好有看電視，否則根本不知道這麼嚴重，「沒想到沒有地震還會發布海嘯警報，預防警鈴應該多響幾次吧！」

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