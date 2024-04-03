新北環狀線「鋼梁位移」停駛！交通局調度接駁 侯友宜曝最新進度
今（3）日早上7時58分發生全台有感地震，震央位在台灣東部海域，地震深度15.5公里、規模7.2，各地陸續傳出災情，造成7死、736傷、77人受困失蹤，共計933件災情通報，尚有744件仍在搶救處理中，新北市環狀線也受到影響，中原站到板新站有鋼梁位移情況，目前已全面停駛，新北市長侯友宜強調，環狀線將進行全面檢測，並用最快的速度修復完畢，停駛期間，會調度公車業者配合將環狀線平行公車982路線增班。
記者林莞茜／綜合報導
侯友宜上午第一時間，赴新店安坑社區安泰路視察後，接著到中和高架路段了解最新狀況，他表示，環狀線因今早大地震目前全線停駛，已啟動公車等配套交通運輸，經過雙北捷運局及結構技師研判，中原站到板新站有鋼梁位移情況，將加強防落裝置，避免有再度傷害。
環狀線將進行全面檢測外，中原到板新這一段，已立即啟動修復，我們會用最快的速度修復完畢，並確定全線檢測在安全無虞底下，才會恢復通車。
侯友宜指出，地震發生後，第一時間就啟動防災應變計畫，立即疏散約1300名乘客，有2位民眾在疏散過程中有輕微骨折及擦傷，已送醫治療沒有生命危險。
至於環狀線接駁訊息，侯友宜也在臉書上公告「大坪林-中和站」台北客運2班車、「景安-新北產業園區站」大都會客運2班車。各站均於站外張貼搭乘標牌引導旅客搭乘，因鄰近公車路線多，接駁公車每班車搭載乘客約10人。
交通局同步協助調度，982路線自今天11時起增派班次為20分鐘一班，16-18時從新莊端發車加密為10分鐘一班，隨後至22：30收班止，仍皆維持20分鐘一班，並視情況機動加班。