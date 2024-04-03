降本增利大展效益！中鋼儲能系統多元應用朝智慧鋼廠邁向一大步

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王錫欽說，中鋼面對2050碳中和的嚴峻挑戰，積極推展「節能、創能、儲能」三大面向工作，在節能方面，中鋼多年來採行系統性盤點、引進最佳可行性技術與研發創新AI模組等方式，不僅於10年期間完成1182項節能減碳專案，累積減碳量達145萬噸/年。
在創能方面，中鋼積極發展再生能源，集團太陽光電系統已建置97.9MW，累積發電量統計至去年底達5.41億度，減碳量共約27.3萬噸，另外攜手CIP投入開發的中能離岸風場已於今(113)年3月3日全數完成31座水下基礎安裝作業，力拼今年如期完工併網，屆時每年發電量約12億度，減碳量約61萬噸/年。
而在儲能方面，中鋼自前年開始建置儲能系統，陸續完成首套1.8MWh及第二套2.2MWh儲能裝置設備後，第三套7.0MWh儲能系統也於去年底建置完成。
王錫欽指出，政府在再生能源發展條例制定契約容量大於5000瓩的用電戶，需於2025年底前完成綠電設置達契約容量10%，中鋼為因應法規要求，除了向集團旗下中鋼光能公司購買太陽光電抵減綠電義務量，並利用第二套及第三套儲能系統抵用部份義務量，使得中鋼每年可節省約新台幣1400萬元的綠電費用。
此外，中鋼也在廠內成功建立微電網供電系統，透過儲能系統調節太陽光電與負載之間的平衡，由獨立運轉的微電網供電予廠內電腦中心、間接循環水與重要負載用電設備，大幅強化重要製程的電網韌性。