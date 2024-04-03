大地震國家警報卻靜悄悄！林右昌這麼解釋　藍白齊轟擺爛內閣

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中央災害應變中心指揮官林右昌解釋說，電腦系統如果有地震發生的時候，電腦系統會在第一時間，去進行這個相關的地震試算，雙北地區的部分區域，沒有達到警戒值，所以電腦系統沒有發送國家級的警報，未來會檢討。
凌濤指出，林右昌推託「雙北地區的部分區域，沒有達到警戒值」。然而，2022年3月23日，同樣在花蓮外海也發生過芮氏規模6.7強震，當時透過災防告警細胞廣播訊息系統發布共4次強震即時警報。「內政部長林右昌這種態度，未來還想選什麼舉？」
凌濤表示，國家級警報所提供的黃金幾秒，往往就是保命關鍵，如果警報即時響起，寶貴的生命可能因此被拯救。擺爛內閣，失職失能，人民憤怒！
民眾黨台北市議員陳宥丞問「我們的救命警報呢！？」他說，大選前，因為中國發射衛星，我國用了英文「missle（飛彈）」，讓全台民眾手機警報大響，人心惶惶！今天早上，面對緊急危險的大地震，手機異常安靜，還要靠人民自己聯繫通報災情。政治不該凌駕生命安全，我國政府的防災措施跟應變能力還能做更多！
民眾黨立委吳春城也批，地震災情層出不窮，國家警報卻沒能發揮應有功能，類似的情況之前也數度發生，相關部門務必徹底檢討，公部門絕不能只知道花錢，但卻在投入了大筆公帑後沒能發揮功能，更沒能保障民眾的生命財產。
國民黨立委徐巧芯說，當國人真正需要國家級警報提醒地震發生，不是只有少數人接到，要不就是完全沒有，中央政府必須重新調整國家級警報系統，讓民眾受到重大天災時，能夠及時收到示警。