南機場老舊公寓梁柱剝落有立即危險 北市府：疏散72人進行安置
東部外海3日上午7時58分發生規模7.2強震，各地災情不斷湧現。國民黨台北市議員應曉薇指出，南機場老舊公寓於地震發生後，發生家門變形無法開啟狀況，且樓梯斷裂、磚塊嚴重掉落。台北市建管處表示，經過三大技師公會技師判斷有立即危險，目前已疏散49戶共72人，台北市長蔣萬安也前往清查。
記者邱新博／台北報導
建管處表示，台北市中正區忠勤里中華路二段307巷建物梁柱剝落，經三大技師公會技師判斷有立即危險，中正區公所已於今日下午2時30分張貼災害後危險建築物緊急評估危險標誌，將疏散案址住戶（目前清查名單計49戶72人），疏散範圍為中正區忠勤里中華路二段307巷2~20號。
建管處說，目前現場已成立前進指揮所，由臺北市政府副秘書長張溫德、消防局局長莫懷祖坐鎮指揮，新工處、建管處均已進駐、消防局、警察局中正二分局及區公所刻正協助居民，先將居民疏散至新和國小，亦同步盤點附近旅宿量能，進行下一步的安置作業。
應曉薇在今早地震後表示，目前狀況嚴重區域為台北市中華路南機場老舊公寓，在地震發生後，許多住家門框可能因受到劇烈搖晃而變形，造成家門無法開啟的情形，樓梯斷裂、磚塊嚴重掉落。