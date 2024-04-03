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中市大同國小美術班　「藝群少年」美術成果展

▲大同國小美術班學生，在台灣電力公司台中區營業處舉辦「藝群少年」成果展(圖／大同國小提供2024.4.3)
▲大同國小美術班學生，在台灣電力公司台中區營業處舉辦「藝群少年」成果展(圖／大同國小提供2024.4.3)

記者柳榮俊/台中報導

▲台電辦理業務民眾等待之餘，欣賞大同國小美術班的優秀作品。(圖／大同國小提供2024.4.3)
▲台電辦理業務民眾等待之餘，欣賞大同國小美術班的優秀作品。(圖／大同國小提供2024.4.3)
台中市西區大同國小美術班六年級的學生，在畢業前夕舉辦屬於自己的展覽，希望讓更多人看到他們用畫筆所創建出的一個個多彩世界，今(3)日在台灣電力公司台中區營業處舉辦「藝群少年」成果展。大同國小校長馬任賢表示，同學透過畫筆所創建出的一個個多彩世界，引導我們探索這個空間的每一個角落，將想像力轉化為色彩和形狀，讓平凡的畫布變成一幅一幅充滿生命力的畫作。

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同學翁秉呈創作的「幻島」作品，以未來世界為主題。畫面中的漂浮島，因為建設開發引起紛爭，各自的慾望使人們迷失自我，無法找到平衡點而彼此傷害，他希望當觀眾欣賞這件作品時，也能想一想，這塊土地帶給我們什麼樣的資源和生活？而我們又回饋什麼給這塊土地？


對於歐采萱同學而言，畫筆是她圓夢的工具，可以盡情揮灑創意，照亮心中前所未有的異想世界，所以在「自由探索 」作品中，她一筆一劃刻畫出角色的特性，一點一滴的用心堆積出畫面的炫麗，描繪出寂天寞地中的黑暗，充滿著神祕感，鬼怪、妖精等五花八門的想像，有如一波波的潮水赫然浮現，妖怪嘉年華就此拉開序幕。


而同學巫芊樂的作品「抉擇」，畫面中充斥著各式各樣的建築，頂端的魔術方塊代表選擇的方式，紙鶴代表能力，下方的鐘盤則代表目時空環境，當魔術方塊轉動時，鐘盤上的數字也會跟著變化，她想透過這幅作品傳達出，每個人為什麼都希望自己變得更好？是為了讓自己擁有選擇的能力，可以選擇留住自己所愛，也可以選擇離開自己不喜歡的環境，一個人越有能力，就越有選擇力。


蕭苡棠同學的「宇宙的世外桃源」作品，使用了仿真花卉營造出生意盎然的氣息、手作出黏土太空人及色彩繽紛的熱氣球，並以紙雕製作出有著吉祥寓意的紅鶴。在這件作品中她以超現實 的表現方式，古風的仙女與科技感的人造衛星，無垠的太空與浮世繪的海浪，在這些看起來衝突的物件中，營造出一個讓人感到好奇、更想持續探索的新鮮畫面，她希望大家能共鳴出畫中的自由詼諧與想像。


校長馬任賢表示，這次展覽由中市大同國小、台灣電力公司台中區營業處合作，即日起展出至(26)日止，期盼透過此次展覽，呈現美術藝才班教學成果，讓來台電辦理業務民眾等待之餘，享受多采多姿的視覺饗宴。鼓勵小朋友繼續在美術創作路上發光發熱。

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