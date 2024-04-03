快訊／台鋼雄鷹歷史首戰打序！王柏融先發三棒 大巨蛋戰中信兄弟
中職台鋼雄鷹今（3）日在台北大巨蛋遭遇中信兄弟，台鋼「大王」王柏融先發打三棒，七棒由葉保弟擔任，先發打序公布，洪一中總教練也透露，希望球員勇敢去面對比賽。台鋼也在今天遇到地震狀況後，因雨延賽回到台北大巨蛋比賽。3月31日新莊球場本來上演樂天跟台鋼之戰，但因雨延賽，反而今天成為台鋼隊史首戰。目前最熱門的台鋼新秀葉保弟，維持七棒，他也因為啦啦隊「一粒」的熱舞應援曲爆紅，首度登上大巨蛋。
記者吳政紘/台北報導
台鋼雄鷹首戰，洪總透露，畢竟已經努力一整年，希望選手要拿出態度去比賽，全力以赴，輸贏難免，但盡力而為就好，他表示「一定要勇敢」，不要害怕去面對，這樣才會有自信。
中信兄弟由德保拉先發出戰江承諺，兩隊都將推出最佳陣容，其中因今天遇到7.2大地震，不少球員賽前都心有餘悸，而台北大巨蛋也在比賽前，停用手扶梯、電梯等設施，以免遇到餘震影響。
台鋼先發打序如下：
一棒曾子祐 游擊手
二棒陳文杰 中外野
三棒王柏融 左外野
四棒魔鷹 一壘手
五棒藍寅倫 DH
六棒杜家明 三壘手
七棒葉保弟 右外野
八棒張肇元 捕手
九棒郭永維 二壘手
先發投手：江承諺
中信兄弟先發打序如下：
一棒岳政華 中外野
二棒王威晨 三壘手
三棒陳俊秀 一壘手
四棒陳子豪 DH
五棒詹子賢 左外野
六棒曾頌恩 右外野
七棒岳東華 二壘手
八棒高宇杰 捕手
九棒江坤宇 游擊手
先發投手：德保拉
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