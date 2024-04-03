快訊／07:58發生「規模7.2強震」！全台有感　花蓮最大震度6級

天氣預報／清明連假「好天氣沒了」！雷雨掃全台　地震恐有土石流

▲清明連假共有2波鋒面，全台在週末都有降雨機率，適逢地震發生前往山區活動務必注意安全，小心坍方、土石流等災情。（圖／記者葉政勳攝）
▲清明連假共有2波鋒面，全台在週末都有降雨機率，適逢地震發生前往山區活動務必注意安全，小心坍方、土石流等災情。（圖／記者葉政勳攝）

記者張志浩／綜合報導

清明連假明（4）日就要到來，不過好天氣又要沒了，中央氣象署預報員林定宜指出，明天下半天鋒面系統接近，北部、東半部地區將轉有零星短暫陣雨，本波鋒面影響至週五（4/5），不過週六（4/6）開始新一波鋒面抵達，水氣增多，雨區開始慢慢擴大，週日、下週一（4/7、4/8）全台都有降雨機率，提醒民眾，適逢地震發生、清明掃墓返鄉，前往山區活動務必注意安全，小心坍方、土石流等災情。

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▲清明連假受到2波鋒面影響，降雨越來越多，尤其東部、山區剛經歷過地震，土質較鬆軟，要留意坍方、土石流。（圖／中央氣象署提供）
▲清明連假受到2波鋒面影響，降雨越來越多，尤其東部、山區剛經歷過地震，土質較鬆軟，要留意坍方、土石流。（圖／中央氣象署提供）
明天天氣又要變了　鋒面接近北東率先降雨

林定宜表示，明日上半天各地天氣仍是溫暖偏熱、陽光露臉，下半天鋒面接近北部海面，但整體結構較脆弱，北部、東半部及中部山區會先有局部短暫陣雨，馬祖及金門有局部短暫陣雨或雷雨，其它地區為多雲。

氣溫部分，林定宜指出，明天北部和宜蘭攝氏22至30度、中部攝氏22至32度、南部攝氏23至33度、花東攝氏23至29度。週五鋒面後東北季風增強，北台灣高溫下降到攝氏25至26度，低溫攝氏21度左右，感受稍涼，中南部僅略降一些為攝氏27至29度。

▲未來氣溫變化不算太大，主要是2波鋒面過後的東北季風影響，會略有降溫。（圖／中央氣象署提供）
▲未來氣溫變化不算太大，主要是2波鋒面過後的東北季風影響，會略有降溫。（圖／中央氣象署提供）
清明連假雨越下越多　雷雨週末轟全台

林定宜提及，週六起另一波鋒面再度接近，由於屆時鋒面結構較佳，且伴隨較多水氣，各地天氣漸轉不穩定，越晚降雨機率越高，週日、下週一全台各地降雨機率提高，中部以北易有局部短暫陣雨或雷雨，其它各地也有局部短暫陣雨，鋒面引發的對流性降雨可能伴隨瞬間大雨、雷擊、強陣風等較劇烈天氣。

下週二（4/9）開始，鋒面結束影響，隨後東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，降雨趨緩，不過仍有殘餘水氣，中部以北、東半部及南部山區有局部短暫陣雨，其它地區為多雲，下週三至下週五（4/10至4/12）東北季風影響，東半部有局部短暫雨，其它地區多雲到晴，午後山區有局部零星短暫陣雨。
 

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