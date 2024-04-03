天氣預報／清明連假「好天氣沒了」！雷雨掃全台　地震恐有土石流

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林定宜表示，明日上半天各地天氣仍是溫暖偏熱、陽光露臉，下半天鋒面接近北部海面，但整體結構較脆弱，北部、東半部及中部山區會先有局部短暫陣雨，馬祖及金門有局部短暫陣雨或雷雨，其它地區為多雲。
氣溫部分，林定宜指出，明天北部和宜蘭攝氏22至30度、中部攝氏22至32度、南部攝氏23至33度、花東攝氏23至29度。週五鋒面後東北季風增強，北台灣高溫下降到攝氏25至26度，低溫攝氏21度左右，感受稍涼，中南部僅略降一些為攝氏27至29度。
清明連假雨越下越多 雷雨週末轟全台
林定宜提及，週六起另一波鋒面再度接近，由於屆時鋒面結構較佳，且伴隨較多水氣，各地天氣漸轉不穩定，越晚降雨機率越高，週日、下週一全台各地降雨機率提高，中部以北易有局部短暫陣雨或雷雨，其它各地也有局部短暫陣雨，鋒面引發的對流性降雨可能伴隨瞬間大雨、雷擊、強陣風等較劇烈天氣。
下週二（4/9）開始，鋒面結束影響，隨後東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，降雨趨緩，不過仍有殘餘水氣，中部以北、東半部及南部山區有局部短暫陣雨，其它地區為多雲，下週三至下週五（4/10至4/12）東北季風影響，東半部有局部短暫雨，其它地區多雲到晴，午後山區有局部零星短暫陣雨。