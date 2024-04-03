清明連假到了！國道「高乘載、收費」懶人包　易壅塞銜接路段曝光

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高乘載管制：
（一）4月4日，5至12時，國1內湖至頭份（含高架堤頂、環北及機場系統）及國3木柵至香山，各交流道之南向入口匝道。
（二）4月5日至4月7日，每日13至18時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道 （結束時間將視交通狀況機動調整）。
收費措施：
（一）單一費率：4月4日至4月7日。
（二）暫停收費：4月4日至4月7日，每日0至5時暫停收費。
匝道封閉：
（一）4月4日，5至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、西螺南向入口；0至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。
（二）4月5日，5至12時，封閉國1埔鹽系統、西螺及國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。
（三）4月6日、4月7日，每日12至21時，封閉國1埔鹽系統、虎尾、國3西濱北向入口。
開放路肩、匝道儀控：
現有開放路肩措施照常實施外，連假期間每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。而假期間將視各交流道行車狀況實施匝道儀控管制並機動調整。
替代道路：
（一）國5頭城往坪林地區，建議改走台9。
（二）國1、國3新竹往返台南地區，建議改走台61。
（三）國6台中往返南投地區，建議改走台63。
（四）國3霧峰往返國1台中系統、國3中港系統，建議改走台74接國4。
清明連假銜接國道易壅塞路段：
最後高公局建議用路人多搭乘公共運輸前往目的地；如要開車出門，請先瞭解各項交通疏導措施，並多利用高速公路1968App查詢管制措施與即時路況，適時彈性調整行車時間與改道動線以避開壅塞。