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清明連假到了！國道「高乘載、收費」懶人包　易壅塞銜接路段曝光

▲清明連假從明日起（4日至7日）一連四天登場，預料返鄉人潮眾多，高速公路局也祭出「清明節連續假期國道交通疏導措施」，包含高乘載、匝道封閉、暫停收費等各項措施，本篇整理各項資訊，一文快速掌握。（圖／資料照，記者葉政勳攝）
▲清明連假從明日起（4日至7日）一連四天登場，預料返鄉人潮眾多，高速公路局也祭出「清明節連續假期國道交通疏導措施」，包含高乘載、匝道封閉、暫停收費等各項措施，本篇整理各項資訊，一文快速掌握。（圖／資料照，記者葉政勳攝）

記者潘毅／綜合報導

清明連假從明日起（4日至7日）一連四天登場，預料返鄉人潮眾多，對此，高速公路局也祭出「清明節連續假期國道交通疏導措施」，《NOWnews》也一次整理包含高乘載管制、匝道封閉、收費措施、開放路肩，及替代道路等重要措施，讓民眾順順利利返鄉。

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高公局指出，歷年清明連假各地均會出現掃墓及旅遊人潮及車潮，假期首2日以南向車流為主，後2日以北向車流為主，由於本次清明連假首日即為清明節，研判一早即有大量返鄉掃墓車流，於是當日提前於5時開始至12時實施西部國道高乘載管制，及時段性封閉部分匝道、匝道儀控等措施。至於其他日主要之交通管制措施為部分匝道及服務區便道時段性封閉、國5北向高乘載管制及匝道儀控等。

▲高速公路局祭出「清明節連續假期國道交通疏導措施」。（圖／高工局）
▲高速公路局祭出「清明節連續假期國道交通疏導措施」。（圖／高工局）
高乘載管制：

（一）4月4日，5至12時，國1內湖至頭份（含高架堤頂、環北及機場系統）及國3木柵至香山，各交流道之南向入口匝道。

（二）4月5日至4月7日，每日13至18時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道 （結束時間將視交通狀況機動調整）。

▲清明連假高乘載。（圖／高公局）
▲清明連假高乘載管制時段一次看。（圖／高公局）
收費措施：

（一）單一費率：4月4日至4月7日。

（二）暫停收費：4月4日至4月7日，每日0至5時暫停收費。

匝道封閉：

（一）4月4日，5至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、西螺南向入口；0至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。

（二）4月5日，5至12時，封閉國1埔鹽系統、西螺及國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。

（三）4月6日、4月7日，每日12至21時，封閉國1埔鹽系統、虎尾、國3西濱北向入口。

開放路肩、匝道儀控：

現有開放路肩措施照常實施外，連假期間每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。而假期間將視各交流道行車狀況實施匝道儀控管制並機動調整。

替代道路：

（一）國5頭城往坪林地區，建議改走台9。

（二）國1、國3新竹往返台南地區，建議改走台61。

（三）國6台中往返南投地區，建議改走台63。

（四）國3霧峰往返國1台中系統、國3中港系統，建議改走台74接國4。

清明連假銜接國道易壅塞路段：

▲高工局公布清明連假清明連假銜接國道易壅塞路段。（圖／高工局）
▲高工局公布清明連假清明連假銜接國道易壅塞路段。（圖／高工局）

最後高公局建議用路人多搭乘公共運輸前往目的地；如要開車出門，請先瞭解各項交通疏導措施，並多利用高速公路1968App查詢管制措施與即時路況，適時彈性調整行車時間與改道動線以避開壅塞。
 

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