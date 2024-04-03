影／中職初登場前遇強震 富邦3韓籍啦啦隊女神：嚇到抱在一起
富邦悍將及富邦勇士啦啦隊Fubon Angels本季大補強，除了有前偶像團體「Popu Lady」成員寶兒加入，更找來三名韓籍成員李晧禎、南珉貞、李雅英，今日富邦悍將主場開幕戰，25位女孩全員到齊，力尬其他五隊。未料今早台灣發生7.2級強震，鮮少遇到地震的三位韓國女孩受到大驚嚇，受訪時分享地震當下的害怕心情，表示收到很多球迷的關心，非常感謝之餘也希望能為台灣加油。
記者陳云茹/新北報導
本季中職各隊都在啦啦隊陣容上大車拼，第六隊台鋼雄鷹一粒的「葉保弟」旋風席捲全台，味全龍小龍女補進昔日樂天女神林襄、李多慧，擁有峮峮坐鎮的中信兄弟啦啦隊Passion Sisters也找來邊荷律、李丹妃兩位韓籍成員。
Futon Angels韓籍外援李晧禎、南珉貞、李雅英在韓國擁有高人氣，尤其李雅英啦啦隊經驗豐富，曾擔任棒球、籃球、排球、足球的啦啦隊，去年更獲選NC恐龍啦啦隊的票選人氣王，IG突破73萬粉絲追蹤，短影音影片更擁有破億的驚人觀看次數。
三人在中華職棒初登場前，在飯店練習應援到凌晨三點，首戰賽前卻遇上台灣7.2級大地震，嚇得她們在地震過後連發數則限時動態，受訪時南珉貞表示自己因為在練習開幕的表演跟應援其實沒什麼睡覺，剛要睡著就遇到大地震，「我當下真的很害怕，我們三個也趕快去找彼此，確認對方是不是都很安全。」
李晧禎則是在睡夢中因為地震驚醒，「發生地震的當下我還在睡夢中，被地震搖醒，很緊張也很害怕，躲在房間裡等到地震結束才出來。」
李雅英在地震後連發幾個限時動態，他表示因為透過新聞看到台灣有些地區出現災情，所以第一時間就在IG發了限時動態，「直到現在也很擔心大家，想問問大家是不是都平安？」
首次在中華職棒登場，賽前卻遇到強震擾亂，三人表示收到很多粉絲及球迷的關心，「很感謝大家這麼關心我們，我們為了初登場準備了很久，所以就算睡眠不足或遇到這些插曲，也不會影響到今天的應援和表現。」
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