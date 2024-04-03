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NewJeans躲過台灣7.2強震！拍完MV順利返韓　機場俏皮比愛心

▲南韓女團NewJeans悄悄來台拍攝，今早順利搭機返台，剛好躲過規模7.2的地震。（圖／NewJeans X）
▲南韓女團NewJeans悄悄來台拍攝，今早順利搭機返台，剛好躲過規模7.2的地震。（圖／NewJeans X）

記者江芷稜／綜合報導

韓國超人氣女團NewJeans日前來台拍攝MV，被路人巧遇拍下花絮照，歌迷嚴正要求刪除，引發軒然大波，協助拍攝的台灣團隊事後道歉平息風波，台灣今（3）日早上7點58分發生規模7.2大地震，粉絲擔心偶像若留在台灣，遭遇這麼大的地震應該會心情恐慌，不過知情人士透露她們一早就搭乘班機離台，剛好躲過這場大地震，上午已經順利抵達韓國。

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▲南韓女團NewJeans來台拍攝MV本是一樁好事，卻因周邊工作人員、粉絲的行為，惹上不必要的麻煩。（圖／NewJeans X）
▲南韓女團NewJeans來台拍攝MV本是一樁好事，卻因周邊工作人員、粉絲的行為惹議。（圖／NewJeans X）
NewJeans這陣子在台灣進行拍攝MV，粉絲保密功夫到位，就是不願她們的行蹤曝光，擔心偶像的工作受到影響，尤其是台灣這幾天天氣不穩定，不時下起大暴雨，今天還發生規模7.2的大地震，讓歌迷相當擔心NewJeans對台灣的印象是否會變差。

▲NewJeans是目前最紅的新生代女團。（圖／NewJeans X）
▲NewJeans結束台灣拍攝MV行程，順利返回韓國。（圖／NewJeans X）
不過，掌握她們行程的粉絲透露，NewJeans今天一早就搭乘預計7時30分出發的飛機返回韓國，並於早上11時許抵達仁川機場，剛好躲過大地震，沒有受到驚嚇，5位成員入境時都戴著帽子、口罩遮臉，對此行相當低調，Minji還和接機的粉絲隔空比愛心，顯然台灣之旅心情還不錯。

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