NewJeans躲過台灣7.2強震！拍完MV順利返韓 機場俏皮比愛心
韓國超人氣女團NewJeans日前來台拍攝MV，被路人巧遇拍下花絮照，歌迷嚴正要求刪除，引發軒然大波，協助拍攝的台灣團隊事後道歉平息風波，台灣今（3）日早上7點58分發生規模7.2大地震，粉絲擔心偶像若留在台灣，遭遇這麼大的地震應該會心情恐慌，不過知情人士透露她們一早就搭乘班機離台，剛好躲過這場大地震，上午已經順利抵達韓國。
記者江芷稜／綜合報導
NewJeans這陣子在台灣進行拍攝MV，粉絲保密功夫到位，就是不願她們的行蹤曝光，擔心偶像的工作受到影響，尤其是台灣這幾天天氣不穩定，不時下起大暴雨，今天還發生規模7.2的大地震，讓歌迷相當擔心NewJeans對台灣的印象是否會變差。
不過，掌握她們行程的粉絲透露，NewJeans今天一早就搭乘預計7時30分出發的飛機返回韓國，並於早上11時許抵達仁川機場，剛好躲過大地震，沒有受到驚嚇，5位成員入境時都戴著帽子、口罩遮臉，對此行相當低調，Minji還和接機的粉絲隔空比愛心，顯然台灣之旅心情還不錯。
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