大地震好搖！台鋼雄鷹洪總分享往事　「就是這樣我才不敢住19樓」

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1999年亞錦賽 洪總遇到921腿軟
洪總在1999年亞錦賽，代表中華隊擔任捕手，當時他打止痛針，吃止痛藥都要上場，結果中華隊落敗，他也掉下男兒淚，回到台灣已經是9月20日，但他沒想到9月21日深夜，卻因大地震讓他驚醒，他說：「真的是腿軟，就是這樣我才不敢住在19樓。」
洪總到現在都不敢住在高樓層，就是當時的921大地震影響，他認為自己在今天地震發生時，也會想「怕今天比賽打不成。」
2010年洪總當球探 遇到地震用走的
2010年，洪總被轉為擔任球隊球探，他從嘉義要北上到桃園球場看球，但因為地震影響，嘉義的高鐵被迫停駛，他還因此要走「軌道」，讓他記憶猶新。
洪總說：「當時要從嘉義到台中，要搭接駁車，還很久，到了桃園球場，沒想到已經9局下。」
今天比賽前，洪總原本要要搭捷運到台北大巨蛋，想說可以享受一下，並且體驗悠閒搭車到大巨蛋的感覺，沒想到地震讓他感到有點緊張，因此選擇還是搭車到球場。
對於今天在大巨蛋的比賽，洪總賽前表示，要注要外野的球，下墜速度可能會跟想像中不一樣，也期許球員要勇敢去面對比賽，不要害怕。
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