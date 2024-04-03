赴南機場受損公寓視察 蔣萬安：20處受損處補強後讓住戶返家
台灣東部外海3日上午7時58分發生規模7.2強震，各地災情不斷湧現。南機場一棟老舊公寓於地震發生後，發生家門變形無法開啟狀況，且樓梯斷裂、磚塊嚴重掉落，台北市長蔣萬安也在今日前往視察。蔣萬安表示，初步判斷受損公寓有20處會受到影響，三大技師公會建議用補強的方式，讓疏散住戶可以早日返家，也會盡快召集都更說明會，加速都更整合過程。
記者邱新博／台北報導
台北市中正區忠勤里中華路二段307巷建物因為地震發生梁柱剝落，蔣萬安視察時表示，目前統計有49戶、72人設籍在此，後續還有一些租客，還在掌握中。而三大技師公會到現場勘查後，判斷共有20處有受到影響，另也基於安全考量，就決定做預防性住戶疏散，區公所有馬上成立前進指揮所登錄造冊，也協調觀傳局即刻去找周邊附近的旅館，目前協調出有44間以大房型二人房為主，陸陸續續會增加安置的空間。
蔣萬安說，技師公會建議，技術上他們建議未來先透過鋼筋支撐的方式補強，把樑柱先穩固後確保安全無虞，讓住戶可以返家生活，所以下周都讀更說明會也希望結合在地的議員，透過整宅專案積極加速整合的過程。
蔣萬安也表示，會透過民捐等方式捐助救助金，而目前正在上班的租客回到房屋後，會請他們先到公所這裡的前進指揮所登錄，在安排安置地點。
至於該公寓已經60年，一直沒辦法都更，蔣萬安說，經費這邊市府會給予協助，沒有問題，這部分會盡全力協助，現在首要是確保市民安全、在建築安全無虞的情況下回到住所。