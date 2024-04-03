強震釀環狀線軌道位移！日人想起福島地震 新幹線梁柱嚴重變形
台灣東部海域今（3）日早上發生芮氏規模7.2強震，最大震度花蓮縣和平6強。全台出現明顯搖晃與災情，其中新北市捷運環狀線更出現鋼箱梁錯位與軌道變形停駛的情況就連日本也高度關注，不少當地人也聯想到福島先前傳出規模7.4強震時，東北新幹線16節車廂出軌、鐵軌被震到變形的景象。
國際中心楊智傑／綜合報導
台灣今早7時58分發生芮氏規模7.2地震，新北市中和環狀線捷運更被民眾直擊「錯位」，軌道位移導致整個捷運環狀線因此癱瘓，市府更稱恐怕要長期維修，北捷也同樣停駛，還有列車暫停讓乘客直接走鐵軌出站，不少日本網友見狀也想起福島2022年7.4強震造成東北新幹線出軌的災情，回憶起當時地震威力巨大至今仍餘悸猶存。
福島強震在當時一度導致東北新幹線一班行駛在福島車站與白石藏王車站區間的列車山彥（Yamabiko）223號列車的17節車廂當中16節車廂出軌，當下有旅客被甩出座位、撞到車廂天花板，不過最終在乘務員的指揮下列車上的所有人在白石藏王車站下車步行約2公里後搭乘巴士脫困。
日媒當時報導指出，有乘客提到脫軌瞬間眾人在車廂內被強大作用力甩開，自己還因此撞到天花板，坐在第5車廂的47歲公司社長駿河克亘也表示，當下車廂突然搖得非常厲害，「感覺身體和車子都浮在空中，感覺出事了，內心也有會死的覺悟。」
負責東北新幹線營運的JR東日本公司則表示，受到福島地震影響新幹線部分梁柱出現嚴重變形，同時也出現鋼筋外露、樑柱底部震垮了一截的情況。