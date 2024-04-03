快訊／07:58發生「規模7.2強震」！全台有感　花蓮最大震度6級

7.2強震後沒瓦斯！自動停止供氣　專家教微電腦瓦斯表手動復歸法

▲如果家中使用「微電腦瓦斯表」，當偵測到震度5級上地震發生時，同時正在使用瓦斯就會立刻進行供氣遮斷，避免二次災害的發生。（圖／記者周淑萍攝）
▲如果家中使用「微電腦瓦斯表」，當偵測到震度5級上地震發生時，同時正在使用瓦斯就會立刻進行供氣遮斷，避免二次災害的發生。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

今（3）日上午台灣發生芮氏規模7.2的強震，最大震度在花蓮和平鄉達6級，北部也有5級，且持續有餘震發生。如果回家發現家中沒有瓦斯，先不要慌張，可能是微電腦瓦斯表自動停止供氣，瓦斯業內人士表示，只需要按下「復歸」按鈕就能立即洗熱水澡，但僅限微電腦瓦斯表，傳統瓦斯表和瓦斯桶不適用。

我是廣告 請繼續往下閱讀
家中天然氣瓦斯如果已經改用「微電腦瓦斯表」，有可能會因為早上的強震而被「自動遮斷」，據了解，1995年的阪神大地震，或者2011 年的311大地震，都因為「地震遮斷」發揮作用，才不至於因為瓦斯而引起更多事故。

🟡微電腦瓦斯表會在3種情況下「自動遮斷」

📍漏氣：當管線鬆脫導致大量漏氣時，會緊急遮斷。

📍超時：使用瓦斯超過設定使用時間，會立即遮斷，遮斷時間並非固定時間，而是會依照用火大小而有不同遮斷時間。通常用火越大則會越快遮斷，用火越小則會較慢遮斷

📍地震：微電腦瓦斯表偵測到震度5級上地震發生時，若正在使用瓦斯就會立刻進行供氣遮斷，避免二次災害的發生。

當家中微電腦瓦斯表出現紅燈閃爍或無氣使用時，請先確保家中無瓦斯異味，且經巡視管線無異常斷裂情況，就可以將自動遮斷的電腦表進行復歸。

▲微電腦瓦斯表。（圖／記者周淑萍攝）
▲沒有瓦斯時，可以檢查家中的微電腦瓦斯表上的LED是否有閃爍，如果有，可以自行手動依照復歸流程來回復瓦斯。（圖／記者周淑萍攝）
🟡微電腦瓦斯表復歸流程

📍1.面對微電腦表，打開左上方黑色蓋子。

📍2.旋開蓋子後，有一個銀色按鈕，按下後放開讓微電腦表偵測即可。

📍3.偵測期間約5分鐘，切記不要開瓦斯。

📍4.微電腦表偵測完成後，沒有閃爍紅燈後，即可正常使用。

如果依舊沒有瓦斯，請確認社區大樓之緊急遮斷閥是否遮斷還沒復歸，或直接打電話給所在地的瓦斯公司進行通報。

▲微電腦瓦斯表。（圖／翻攝經濟部）
▲自動遮斷功能只限微電腦瓦斯表，瓦斯桶和傳統的瓦斯表都不適用。（圖／翻攝經濟部）
🟡「微電腦瓦斯表」有以下兩種重要功能

📍復歸按鈕：在微電腦瓦斯表緊急遮斷時，可透過此鈕恢復供氣。

📍LED顯示燈：偵測到異常或遮斷皆會閃爍。

更多「0403花蓮大地震」相關新聞。

7.2強震東西全摔爛！日網友推大創49元「防震神物」　台灣買得到

7.2強震來襲！眾喊「裸體也要先護電視」　他少1動作65吋電視掰了

7.2強震害磁磚剝落免驚！最怕出現「2種裂縫」：房屋結構恐出狀況

7.2地震狂搖北部人嚇壞！國家級警報都沒響　氣象署只發給12縣市

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞