7.2強震後沒瓦斯！自動停止供氣　專家教微電腦瓦斯表手動復歸法

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🟡微電腦瓦斯表會在3種情況下「自動遮斷」
📍漏氣：當管線鬆脫導致大量漏氣時，會緊急遮斷。
📍超時：使用瓦斯超過設定使用時間，會立即遮斷，遮斷時間並非固定時間，而是會依照用火大小而有不同遮斷時間。通常用火越大則會越快遮斷，用火越小則會較慢遮斷
📍地震：微電腦瓦斯表偵測到震度5級上地震發生時，若正在使用瓦斯就會立刻進行供氣遮斷，避免二次災害的發生。
當家中微電腦瓦斯表出現紅燈閃爍或無氣使用時，請先確保家中無瓦斯異味，且經巡視管線無異常斷裂情況，就可以將自動遮斷的電腦表進行復歸。
🟡微電腦瓦斯表復歸流程
📍1.面對微電腦表，打開左上方黑色蓋子。
📍2.旋開蓋子後，有一個銀色按鈕，按下後放開讓微電腦表偵測即可。
📍3.偵測期間約5分鐘，切記不要開瓦斯。
📍4.微電腦表偵測完成後，沒有閃爍紅燈後，即可正常使用。
如果依舊沒有瓦斯，請確認社區大樓之緊急遮斷閥是否遮斷還沒復歸，或直接打電話給所在地的瓦斯公司進行通報。
🟡「微電腦瓦斯表」有以下兩種重要功能
📍復歸按鈕：在微電腦瓦斯表緊急遮斷時，可透過此鈕恢復供氣。
📍LED顯示燈：偵測到異常或遮斷皆會閃爍。
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