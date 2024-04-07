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演過《戲說台灣》！啦啦隊女神雅涵5件事　男友力爆棚征服林襄

▲啦啦隊女神雅涵人氣直逼師姐林襄，去年舉辦個人演唱會一圓夢想。（圖／莉奈文創提供）
▲啦啦隊女神雅涵人氣直逼師姐林襄，去年舉辦個人演唱會一圓夢想。（圖／莉奈文創提供）

記者江芷稜／綜合報導

啦啦隊女神林襄與師妹雅涵（Kimi）近年轉型成歌手，受邀參加許多活動演出，甜美可愛外型極受歡迎，在節目《炸裂吧！女孩》也勇敢挑戰唱跳項目，人氣節節高升，雖然雅涵外型是152公分的小隻馬，卻有超強行動力，還會安慰鼓勵林襄，整個男友力爆棚，究竟雅涵還有什麼不為人知的小祕密，《NOWnews今日新聞》帶你一起來了解！

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▲張雅涵臉蛋甜美，古裝扮相搶眼。（圖／張雅涵IG）
▲雅涵臉蛋甜美，古裝扮相搶眼。（圖／張雅涵IG）
▲張雅涵臉蛋甜美，古裝扮相搶眼。（圖／張雅涵IG）
▲雅涵演過《戲說台灣》，被封為「最美蘭花精」。（圖／張雅涵IG）
《戲說台灣》演古裝　最美蘭花精暴紅

27歲的雅涵是模特兒出身，夢想成為歌手，在IG擁有78萬人追蹤，她當初躍入大眾眼簾的第一印象，竟然是演過古裝劇《戲說台灣》，2021年網友在PTT表特版分享她身穿飄逸古裝，在劇裡飾演蘭花精的美照，讚嘆從沒見過這麼甜美的古裝美眉，讓雅涵一炮而紅，被封為「最美蘭花精」，宜古宜今的扮相非常迷人。

▲張雅涵推出寫真集。（圖／非常星工作室提供）
▲張雅涵推出寫真集，好身材一覽無遺。（圖／非常星工作室提供）
▲張雅涵推出寫真集。（圖／非常星工作室提供）
▲張雅涵不吝於展現好身材。（圖／非常星工作室提供）
大方坦承整型　不吝於展現34C好身材

外型甜美可愛的雅涵，擁有超不科學的34C上圍與21吋螞蟻腰好身材，寫真書上的大尺度美照一張比一張辣，好身材讓網友看了噴鼻血，不過也有人質疑她與過去長得不太一樣，雅涵大方坦承確實有整型，包括割過雙眼皮、下巴打過玻尿酸，同時也因為戴牙套，讓臉型變得更尖，和過去長相有明顯差異，再加上骨架比較小，顯得胸圍飽滿，非常有視覺效果。

▲張雅涵推出寫真集。（圖／非常星工作室提供）
▲張雅涵左胸前的蒲公英刺青，是鼓勵自己要保持勇敢。（圖／非常星工作室提供）
▲張雅涵擁有61萬粉絲。（取自張雅涵IG)
▲張雅涵讀書時期曾遭到霸凌。（取自張雅涵IG)
左胸蒲公英刺青　是鼓勵自己勇敢的印記

而眼尖的粉絲發現，雅涵穿比基尼時露出身上的刺青，左胸前有一串蒲公英的英文字，她表示這串文字別具意義，因為讀書時期個性較安靜、功課不錯，因此遭到班上眼紅的同學排擠，在群組公開謾罵她，讓她忍不住落淚。雅涵後來決定刺青，利用身上的印記，時刻警惕自己要保持勇敢。

▲樂天女孩雅涵加盟。（樂天提供）
▲樂天女孩雅涵（右）加盟樂天啦啦隊，和林襄成了師姊妹。（樂天提供）
▲直到開始工作、踏進演藝圈、進軍啦啦隊，雅涵才逐漸甩開社交恐懼症陰霾。（圖／雅涵FB）
▲踏進演藝圈、進軍啦啦隊，雅涵逐漸甩開社交恐懼症陰霾。（圖／雅涵FB）
加入樂天啦啦隊　成林襄最貼心閨蜜

雅涵加入樂天啦啦隊後，因拍攝寫真書認識林襄經紀人莉奈，決定加入莉奈文創成為林襄的師妹，沒想到外表嬌小的她，其實是個超有行動力的人，林襄透露雅涵經常會提醒自己行程，叮囑該完成的事項，也非常能穩定自己的情緒，是個男友力爆棚的好朋友，每次遇到煩惱，都會想要找雅涵傾訴，兩個人是好閨密，反而不會惡性競爭。

▲張雅涵透露父母在她2歲就離異，今晚為了她的演唱會首次團聚，讓張雅涵忍不住直呼：「光用想的就淚崩！」（圖／紅心字會提供）
▲張雅涵透露父母在她2歲就離異，今晚為了她的演唱會首次團聚，讓張雅涵忍不住直呼：「光用想的就淚崩！」（圖／紅心字會提供）
▲林襄（中）與張雅涵（左）、李芷霖（右）合唱新歌今上架，面對外界緋聞或批評，林襄自認壞貓咪，選擇舒服做自己，舔舔傷口沉默應對。（圖／莉奈文創提供）
▲雅涵（左）與林襄（中）、芷霖（右）合唱新歌，讓她圓了當歌手的夢。（圖／莉奈文創提供）
去年辦個人演唱會　一圓當歌手夢想

如今雅涵具有模特兒、網紅、啦啦隊等多重斜槓身分，但她最愛的還是唱歌，從啦啦隊嶄露頭角後，陸續推出個人單曲〈涵氧女孩〉、〈我可以不再想你〉，去年舉辦首場演唱會，爸媽、親戚家人特別從南部北上來支持，她激動表示，爸媽在她小時候分開，如今還能齊聚一堂，讓她特別感動，「就在今晚我的演唱會上，家人們全部團聚了，真的很感動，希望家人們以我為傲」，感動現場所有粉絲。

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