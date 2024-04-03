快訊／07:58發生「規模7.2強震」！全台有感　花蓮最大震度6級

花蓮強震後仍搖不停！今餘震超過150個　氣象署：規模不排除達6.5

▲花蓮7.2大地震所衍生的餘震已經破百起，氣象署預估，整個地震序列最常要半年才會結束。（圖／中央氣象署提供）
▲花蓮7.2大地震所衍生的餘震已經破百起，氣象署預估，整個地震序列最常要半年才會結束。（圖／中央氣象署提供）

記者張志浩／綜合報導

今（3）日早上7點58分，花蓮外海發生芮氏規模7.2地震後，餘震不斷發生，截至今日下午7點，餘震數量已來到182起，其中顯著有感地震達66起，小區域地震則是116起，中央氣象署地震測報中心主任吳健富指出，以過往大地震經驗，整個地震序列的餘震預估要3個月至半年才會完全結束，而未來3天，仍不排除會有芮氏規模6.5以上餘震出現，民眾仍要做好防災準備。

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吳健富表示，「0403花蓮7.2大地震」，成因是菲律賓海板塊從東南往西北向歐亞大陸板塊擠壓，並從花蓮外海隱沒，能量不斷累積後超出岩層負荷，因此發生破裂導致地震，由於能量不會因為單一地震就完全釋放，因此後續餘震不斷，上午8點11分，就已經有芮氏規模6.5餘震出現。

▲花蓮7.2強震後，已經出現33起餘震，其中芮氏規模超過5的已有10起，超過6的共有2起，最大餘震規模則是上午8點11分的6.5。（圖／中央氣象署提供）
▲花蓮7.2強震後，已經出現上百起餘震，其中芮氏規模超過5的已有10起，超過6的共有2起，最大餘震規模則是上午8點11分的6.5。（圖／中央氣象署提供）
吳健富說明，氣象署預估未來3天內是餘震最頻繁的時段，不排除還會有芮氏規模6.5至7的地震，至於整個地震序列，從921大地震的經驗來看，後續餘震在未來半年都還有發生，不過餘震的數量、強度一定會慢慢減少，但高機率不會再有比芮氏規模7.2還要更大的地震出現。

中央大學應用地質研究所教授李錫堤也指出，板塊交界帶本身就是一個極大的斷層，而當地斷層有許多分支，都是容易導致地震頻繁發生的原因，目前看來，本起地震的「有感餘震」持續3個禮拜跑不掉，不過餘震會呈「指數型衰退」，無論是數量或強度，都會慢慢降低，目前當務之急就是持續關注餘震，以免影響救災行動。

▲花蓮7.2強震截至下午6時27分，總餘震統計已達182起。（圖／中央氣象署提供）
▲花蓮7.2強震截至晚上7點，總餘震統計已達182起。（圖／中央氣象署提供）

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