揪鄰里長免費赴中交流 林浤澤：「借殼上市」行統戰之實
2024總統、立委大選期間，爆出多起中國介選事件。其中，透過民間社團邀請里長組中國旅遊團接受落地招待案件層出不窮。高雄市前鎮區明孝里里長林浤澤今(3)日揭露「中華國際技職教育交流發展協會」以交流名義發函、致電邀請里長「免費」赴中旅遊，質疑此舉「借殼上市」，以協會方式混淆、降低參與者的疑慮，假交流之名行統戰之實。
記者郭凱杰／高雄報導
林浤澤指出，前兩日接獲別區里長來電，詢問是否有收到該協會的發函邀請。經向該里長索取所收到的函文，以及邀約內容細項。從函文內容指出，參團人員除了「中華國際技職教育交流發展協會」成員外，並期望邀約里長、鄰長、總幹事、里民等，每人費用39,800元新台幣，包括：台灣到中國往返機票、安徽到北京的交通費、10天期保險費，甚至表明餐點、住宿、交流、景點皆「落地招待」。
林浤澤也指出，上網查閱「中華國際技職教育交流發展協會」的相關資訊，可以發現其協會雖長期培訓技職課程，但於2021年12月後並無再發布貼文，直至2023年9月發布「大江論壇-台皖青年三創論壇」活動資訊。2024年3月，也帶團至「淮南師範學院」參訪，連「安徽省台聯辦公室」、「台盟安徽省總支部」、「港澳台辦公室」皆陪同參與，這些歷程及舉動不禁讓人質疑是否是「借殼上市」，以協會方式混淆、降低參與者的疑慮，假交流之名行統戰之實。
林浤澤表示，世界各國與台灣交流是好事，但中國對台灣文攻武嚇從未停止，且其滲透的手段千奇百種，透過協會、宮廟、乃至鄰里也時為常見。原以為選後該舉動會暫緩，沒想到滲透手段不停歇，依舊廣邀里長「免費」赴中旅遊，試圖在選後敏感度較低的時刻持續滲透台灣，此行為不但造成第一線里長困擾，更也無助於兩岸關係友善發展。希望檢調可以進行調查，以遏止中國滲透事件再發生。