強震襲全國！基隆無人傷亡有「危樓倒塌」 謝國樑奔波各地勘災
花蓮近海今（3）日上午發生芮氏規模7.2地震，基隆市的震度也達到4級，雖然無人員傷亡，不過仍有危樓倒塌、牆體砸落民宅以及土石崩落等零星災情。對此，基隆市長謝國樑下午四處勘災，指示各相關單位盡速妥善處理，保障市民生命財產安全。
記者林怡昕／台北報導
花蓮強震發生後，謝國樑立即率領各相關單位首長坐鎮消防局災害應變中心，經過市府各單位緊急清查，初步確認本市並無重大災情，也沒有人員傷亡，不過位於義一、信四路口一棟矮房坍塌，所幸由於市府都市發展處早已將該處列為危樓，並以封鎖線圍起，因此沒有路過民眾受傷。
基隆市雖無人員傷亡，仍有幾處因地震產生安全疑慮，謝國樑下午率領消防局長游家懿及都市發展處長謝孝昆等人前往勘災，包括中正路兩棟樓房，地震發生時相互擠壓，有碎石跟磁磚剝落情形，一樓立柱也受損，而建築師公會代表表示，經初步勘察後認為大樓的樑柱安全無虞，不過仍建議加強建築物耐震補強，所需經費可以向中央申請補助。
謝國樑隨後轉往信義區，當地有一棟原本預定年底將拆除的危樓，但因該建築為國有財產署之建物，謝國樑表示將轉請中央單位盡速拆除，以維周邊居民安全；暖暖區黃蠟石博物館牆面斷裂及羅傑摩爾社區後山坡岩石滑落，謝國樑也親自前往關切，並與議員和當地住戶達成共識，後續將由都發處協助防災及監控事宜。