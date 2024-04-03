環狀線部分路段恢復行駛！淡海輕軌全線正常營運

今（3）日早上花蓮發生芮氏規模7.2地震，捷運也因為受地震影響、一度停駛檢修，新北環狀線板新站至中原站間鋼箱樑更出現局部錯位情況，除淡海輕軌一切正常營運，安坑輕軌16:30恢復正常營運、班距為15分鐘，環狀線「板橋站至產業園區站」17:00單線雙向恢復行駛。
記者林志怡／台北報導
今日上午地震不斷，中央氣象署資訊顯示，今日上午首次地震發生在07:58、震央位於台灣東部海域，東經121.67度、北緯23.77度處，芮氏規模達7.2，後續周邊餘震不段，全台各地有感，各地也陸續傳出災情，環狀線則因為地震影響，鋼箱樑更出現局部錯位。
新北市捷運公司表示，環狀線經搶修及列車測試後，預計於17:00開始運行「板橋站至產業園區站」，採單線雙向方式運行，班距為16分鐘，環狀線其他路段仍待確認系統安全無虞方可陸續開放，造成旅客不便，新北捷運公司表示歉意。
此外，新北捷運公司也啟動環狀線免費接駁公車應變作業，起訖站為新北產業園區至大坪林站，發車時間為06點至24時，平日尖峰班距為10至15分鐘，離峰為20至30分，例假日為20至30分，停靠站位為捷運環狀線全線各捷運站，其餘站點不停靠（板橋站為臨時站），十四張站因接駁公車無法進入站體，需由新店民權路工業區公車站搭車。