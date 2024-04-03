花東航班候位逾百人！天王星大樓主委淚灑機場：想回花蓮陪伴住戶

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為疏運旅客，立榮航空緊急加開往返台北－花蓮航班，NOWnews今日新聞記者實際前往松山機場，機場大廳人潮湧現，除了原本預計搭飛機前往金門、澎湖的民眾外，飛往台東、花蓮的乘客也很多，各航空公司櫃台人員忙得不可開交。
約莫在17時30分左右，立榮航空緊急加開從松山機場往花蓮的航班準備起飛，但候補人數仍超過150位，其中1名竟是「天王星大樓」主委王貞云。受訪當下，花蓮搜救人員尚未找到康姓女住戶，王主委焦急萬分，面對媒體忍不住流下眼淚。她表示，在接收到大樓傾斜消息的當下，本來想搭火車，但交通受阻，趕到機場欲搭飛機，但候位民眾太多，也曾想過先飛到台東，沒想到等待飛往台東的人數更多，想改搭高鐵，結果完全訂不到票。
王主委哽咽表示，她在地震的第一時間，傳訊息至大樓住戶群確認大家是否安好，但一個回覆也沒有，不久後就接到告知「大樓傾倒」的電話，「我整個心都涼了」，雖然當地資源很充足，消防隊、警察局、里長等人都在現場盡力協助搜救，「但我是主委，我希望可以趕快回到花蓮陪伴他們，我現在不知道該怎麼過去，但我還是會努力過去！」
王主委指出，自己平常住台北，但花蓮家以前有飯店，因此每個禮拜都會回去兩三次。此次地震，大樓傾斜，花蓮縣政府第一時間已有相關單位聯絡她，未來「天王星大樓」是否重建，仍須與住戶討論。
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