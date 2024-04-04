夏立言今早訪美！將出席「美日台三邊二軌兵推」 預計停留10天
國民黨昨天宣布，自國民黨主席朱立倫二月率團出訪新加坡後，國民黨副主席夏立言、國際事務部主任黃介正受美國重要智庫「戰略與國際研究中心」（Center for Strategic andInternational Studies, CSIS）邀請，將出席「美日台三邊二軌兵推」 （US-Japan-Taiwan Track 2 trilateral tabletop exercises），預計在美國停留十天。
記者林怡昕／台北報導
國民黨發言人楊智伃指出，本次訪美除了參加三邊二軌兵推，夏立言也將在舊金山與華府拜會僑界。楊智伃強調，美方行政部門及智庫友人獲知夏立言率團訪美，紛紛主動邀約夏立言於訪美期間進行會談。
楊智伃表示，此次訪問為國民黨自2024年總統與立法委員大選後首次訪問美國，美方特別邀請國民黨副主席出席重要活動，可見朱立倫自2022年復設駐美代表處後，雙方關係友善穩定，且日益緊密。
楊智伃強調，夏立言預計將率黃介正及駐美代表處同仁逐一拜會美方老朋友，包括美國智庫、國會、以及行政部門，並將堅定傳達國民黨「親美、友日、和陸」的外交路線，以及朱立倫的對話交流與強化國防的「2D戰略」，訪團將於美國停留十天，夏立言4月4日早上出發並於桃園機場接受媒體訪問、4月15日返國，黃介正將於4月16日返國。